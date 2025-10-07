Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce nemohou dostat k důležitým důkazům. Jeden z obviněných mezitím se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Tu však soud zatím neschválil.
Vyšetřovatelé se nemohou dostat k datům ze zabavené elektroniky, která patří jednomu z obviněných – advokátovi Tomáši Kindlovi. Bez těchto potenciálně klíčových důkazů nemohou vyšetřování uzavřít.

Problém spočívá v advokátní mlčenlivosti. Svolení k prozkoumání Kindlovy elektroniky musí vydat Krajský soud v Ústí nad Labem, který ovšem ani dnes nerozhodl. Důvodem je neúplný znalecký posudek.

Znalec, který data z Kindlovy elektroniky zkoumal, totiž opomněl v datech hledat řadu klíčových slov, která by mohla souviset s údajnou trestnou činností obviněné skupiny. Soud chce po něm znalecký posudek doplnit. Jednání bylo odročeno na listopad.

„Musíme počkat, jestli nám soud důkazy zpřístupní, nebo znepřístupní,“ okomentoval průtahy státní zástupce Jan Svoboda s tím, že bez toho nelze „s klidným svědomím“ vyšetřování ukončit.

Dosud se přitom očekávalo, že vyšetřování kauzy by mohlo být uzavřeno ještě letos na podzim. Podle žalobce se však protáhne o několik měsíců. „Domnívám se, že během jara příštího roku by mohlo být ve fázi vyšetřování ve věci rozhodnuto,“ předpokládá Svoboda.

Kancelář advokáta Kindla kriminalisté prohledali už loni v srpnu, kdy v případu začali zatýkat. Zajistili tam šifrované počítače, mobilní telefony a další datové nosiče. Advokátní mlčenlivost a nesouhlas České advokátní komory brání tomu, aby se k nim kriminalisté dostali bez soudního rozhodnutí. Vyšetřovatelé sice nevědí, jaké dokumenty elektronika ukrývá, ovšem předpokládají, že by zde mohly být důležité důkazy pro rozkrytí údajné trestné činnosti obviněných.

Jak podle policie fungovala chomutovská chobotnice vztahů. Primátor, podnikatelé i úředníci

Znalec, který elektroniku na zadání soudu zkoumal, v posudku konstatoval, že v počítačích je netypický operační systém Linux, oblíbený hlavně u IT specialistů a studentů technických škol. Přesto se mu podařilo v počítačích obnovit i smazaná data a soubory.

U jednoho ze zajištěných telefonů ale znalec neuspěl, protože byl nastaven do továrního nastavení. „Nachází se tam údaje, které zadává pouze výrobce mobilního telefonu. Nelze zde provést obnovu smazaných souborů,“ upozornil znalec. Nedokázal se také dostat k datům na jednom ze zabavených flash disků, protože byl poškozený.

Průtahy nastaly i v jiné části kauzy. Zdržuje se rozhodování o dohodě o vině a trestu, kterou uzavřel už v květnu se žalobcem jeden z obviněných. Dohodu má posoudit Okresní soud v Chomutově. „Jednání o dohodě ještě neproběhlo, nebyl ani stanoven termín,“ řekl žalobce. Kdo z obviněných dohodu uzavřel, Svoboda nekomentoval.

Exprimátor Hrabáč je venku z vazby, mezitím policie vyslechla klíčové svědky

Policie v kauze obvinila 14 lidí a pět firem. Kriminalisté mají za to, že vytvořili fungující korupční systém. Jsou stíháni pro přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a další trestné činy.

Za hlavní postavy kriminalisté považují exprimátora Chomutova Marka Hrabáče, podnikatele Ladislava Šmucra a někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Mezi obviněnými je také bývalá ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová nebo ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda.

