Chomutov řeší vysychání Kamencového jezera, vybuduje nový dopouštěcí systém

Posledních několik sezon se jezero dopouštělo vodou z Podkrušnohorského přivaděče pomocí provizorního potrubí. Podle náměstka primátora Milana Petriláka (ANO) ale v zimních měsících hrozí, že přivaděč zamrzne, a dopouštění tak není možné.

„Nově bude voda dopouštěna z vodní nádrže Otvice a přivaděče Bílina. Nová trasa potrubí má podle projektu 243 metrů. Nový systém umožní také lepší regulaci množství dopouštěné vody,“ popsal Petrilák s tím, že jde o investici ve výši kolem tří milionů korun. Potrubí by se mělo začít pokládat v únoru a systém má být spuštěn do jara.

V současné době je hladina vody v Kamencovém jezeře zhruba 30 centimetrů pod normálem, na konci září to však bylo o více než půl metru. V zimních měsících se jezero nedopouští, hladinu v tomto období zvyšují sněhové a dešťové srážky.

Problém s mizející vodou v jezeře řeší Chomutov už několik let. Vodní plocha nemá totiž žádný přirozený přítok a v důsledku několikaletého suchého období začala hladina výrazně klesat.

Problém byl především v letních měsících. Pokud by Chomutov do jezera vodu „uměle“ nedopouštěl, plavcům by hrozilo zranění o dno. Mohla by se také poškodit dřevěná mola.

Avšak dopouštění jezera z jiných vodních zdrojů může ohrozit zdejší jedinečné chemické složení vody. To se může změnit a z „malého mrtvého jezera“, jak mu místní někdy říkají, by se mohl stát obyčejný rybník. Magistrát proto kvalitu vody pravidelně monitoruje. „V současné době jsou hodnoty v pořádku,“ ujistil primátor Marek Hrabáč (ANO).

V případě, že by se začal kamenec, kvůli kterému je jezero unikátní, z vody vytrácet, je město připravené přijmout opatření. Zatím však není jasné, jakou cestou by se dalo jezero látkou obohatit. „Řešíme to s odborníky,“ dodal Hrabáč.

Kamencové jezero je vyhledávaným rekreačním místem. Součástí areálu je i kemp. V minulém roce zde skončily úpravy za zhruba 100 milionů korun. Proměnou prošly vstupy z Přemyslovy a z Mostecké ulice.

Letošní plány na vylepšení jsou skromnější, půjde o menší úpravy infrastruktury a technického vybavení. Do budoucna město plánuje proměnu vstupu u Otvické pláže a také úpravy stání pro obytná auta a karavany tak, aby byla pro uživatele komfortnější.

Video z roku 2023, kdy probíhaly úpravy u jezera: