Na dvojici, která si svůj sortiment rozložila přímo na chodníku na parkovišti, byli strážníci upozorněni. Po příjezdu na místo nelegální prodej ukončili.
„Strážníci houby odebrali a ty byly následně zlikvidovány. Obě osoby z místa vykázali,“ popsal Michal Hrdlička z Městské policie v Chomutově.
Událost hlídka zdokumentovala a případ předala správnímu orgánu k dalšímu projednání. Dvojice totiž neměla potřebné osvědčení o znalosti hub a je také podezřelá, že porušila tržní řád města.
Městská policie v této souvislosti upozornila, že prodej hub z vlastního sběru podléhá přísným pravidlům.
Pouhá osobní zkušenost s houbařením nestačí. Povoleno je prodávat jen některé druhy jedlých hub. Houby musejí mít také odpovídající kvalitu.
„Prodejce musí mít platné osvědčení o odborné způsobilosti a dodržovat stanovené požadavky na jakost, označování i správné skladování hub,“ upozornili strážníci.
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Houby z lesa nemůže prodávat každý. Bez zkoušky vám hrozí pokuta až 500 tisíc
„Houby podléhají velmi rychle nepříznivým podmínkám skladování, tehdy se v nich mohou vytvořit látky negativně působící na lidský organismus. Proto volně rostoucí houby mohou být skladovány a přepravovány při teplotě mezi 0–10 °C,“ upozornil tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
Za porušení podmínek prodeje může prodejci hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun.