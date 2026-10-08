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Pár prodával houby na parkovišti. Strážníci rázně zasáhli a vysvětlují proč

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  11:22

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Nelegální prodej hub v Chomutově. Dvojice je nabízela v obchodní zóně. Strážníci vše zarazili. (říjen 2026) | foto: Městská policie Chomutov

Chomutovští strážníci zasáhli proti nelegálnímu prodeji hub. Na parkovišti obchodní zóny přistihli před několika dny muže a ženu, kteří houby prodávali z plastových krabiček. Dvojice k tomu však neměla potřebná povolení a hrozí jí pokuta ve správním řízení.

Na dvojici, která si svůj sortiment rozložila přímo na chodníku na parkovišti, byli strážníci upozorněni. Po příjezdu na místo nelegální prodej ukončili.

„Strážníci houby odebrali a ty byly následně zlikvidovány. Obě osoby z místa vykázali,“ popsal Michal Hrdlička z Městské policie v Chomutově.

Nelegální prodej hub v Chomutově. Dvojice je nabízela v obchodní zóně. Strážníci vše zarazili. (říjen 2026)

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Událost hlídka zdokumentovala a případ předala správnímu orgánu k dalšímu projednání. Dvojice totiž neměla potřebné osvědčení o znalosti hub a je také podezřelá, že porušila tržní řád města.

Městská policie v této souvislosti upozornila, že prodej hub z vlastního sběru podléhá přísným pravidlům.

Pouhá osobní zkušenost s houbařením nestačí. Povoleno je prodávat jen některé druhy jedlých hub. Houby musejí mít také odpovídající kvalitu.

„Prodejce musí mít platné osvědčení o odborné způsobilosti a dodržovat stanovené požadavky na jakost, označování i správné skladování hub,“ upozornili strážníci.

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„Houby podléhají velmi rychle nepříznivým podmínkám skladování, tehdy se v nich mohou vytvořit látky negativně působící na lidský organismus. Proto volně rostoucí houby mohou být skladovány a přepravovány při teplotě mezi 0–10 °C,“ upozornil tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Za porušení podmínek prodeje může prodejci hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun.

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