Soudkyně Okresního soudu v Chomutově o jeho vině rozhodla trestním příkazem na konci září v neveřejném jednání. Obviněný proti němu nepodal odpor, verdikt tak už nabyl právní moci.
Událost se odehrála v sobotu 16. května před půl šestou večer na rohu ulic Ruská a Na Příkopech. „Obvinění pobíhal s dlouhou palnou zbraní - dvouhlavňovou brokovnicí značky Lefaucheux – v ruce a mířil na kolem projíždějící vozidla,“ konstatovala soudkyně Vladimíra Kopřivová s tím, že minimálně u jedné posádky vozu vzbudil obavu o jejich život a zdraví.
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18. května 2026
Muži podle trestního zákoníku hrozily až tři roky vězení. „Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud mimo jiné přihlíží k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnostem jeho nápravy,“ doplnila mluvčí soudu Gabriela Petrásková Hüttlová.
Kvůli hlášení o ozbrojeném muži zasahovalo v centru Chomutova množství policistů, hasiči a záchranka. Muže zadržela zásahová jednotka v domě, kde se ukryl.
V témže domě před tím se svými dalšími třemi kumpány několik hodin popíjel alkohol. Policisté navíc zjistili, že výtržník byl pod vlivem pervitinu. Jeden z mužů redakci později tvrdil, že zkoušeli natáčení historického filmu a podle něj byla zbraň nefunkční.