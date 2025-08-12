Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Miroslava Strnadová
  15:34
Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se znepokojením sledují stoupající teploty. Přílišné horko by totiž mohlo zastavit dozrávání.

Loni sklidili čeští pěstitelé 6 494 tun chmele, což byl průměrný výsledek. I když jsou chmelaři ohledně letošní úrody opatrní, doufají, že by se mohli dostat na loňskou úroveň.

„I když už je polovina srpna a sklizeň se blíží, na přesnější čísla je ještě brzy. Zajíci se počítají až po honu, stejně jako se chmel počítá, až když je naskladněný a usušený na půdě,“ uvedl předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda na úterním setkání chmelařů ve Stekníku na Lounsku. Jak viděl přímo v terénu, odhaduje, že by úroda mohla dosáhnout alespoň průměrných hodnot.

Chmelnice na Žatecku.
Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda..
Chmelnice na Žatecku.
Jak vypadá chmel na Žatecku, si prohlíží delegace z Japonska, konkrétně zástupci pivovaru Suntory.
23 fotografií

Podle Hejdy je stav chmelových porostů v tuto chvíli dobrý. Hodnoty hořkých látek jsou podle výsledků prvních testů průměrné, mohly by dokonce ještě růst.

Obavy budí nadcházející dny. Vysoké teploty, které mají atakovat až hranici 37 stupňů Celsia, mohou vegetaci chmele předčasně ukončit. „V tuto chvíli chmel stále kvete a na taková vedra není stavěný. Potřebujeme, aby se vytvořily hlávky a bylo v nich dostatek lupulinu (látky dodávající hořkou chuť, pozn. red.), aby byl chmel kvalitní,“ doplnil Hejda s tím, že nedávné deštivé počasí rostlinám prospělo.

Celou vegetační sezonu se chmelaři potýkají nejenom s rozmary počasí, ale i s chorobami a škůdci. Některá dostupná a povolená ochrana v podobě chemických látek je přitom málo účinná nebo na trhu zcela chybí.

„Letos byl na řadě míst problém se sviluškou chmelovou, jejíž výskyt byl větší a rychle se množí při vysokých teplotách. Pěstitelé měli problém sehnat dostatek přípravků na ochranu rostlin. Pokud se zasažené pole neošetří ve správný čas, je to problém,“ potvrdila Markéta Trefilová, vedoucí oddělení Ochrany chmele ve Chmelařském institutu. Ve větší míře se objevil také dřepčík chmelový.

Technika ukazuje formu chmele. Poprvé je jasné, kolik vody denně potřebuje

Ostražitost vyvolává i agresivní houbová choroba, která způsobuje verticiliové vadnutí rostliny a neexistuje proti ní účinná ochrana. V České republice byl její výskyt potvrzen na nižších desítkách míst, kde platí přísná hygienická opatření, aby se dál nešířila.

„Je to choroba, proti které není přímá chemická ochrana. Proto je nutné výskyt monitorovat a v lokalitách dodržovat nařízení, aby nedocházelo k dalšímu šíření,“ upozornila Trefilová. S touto chorobou se podle Hejdy potýkají ve větší míře v zahraničí, mimo jiné v Německu či Slovinsku.

První česačka by se měla rozběhnout o nadcházejícím víkendu, v příštím týdnu sklizeň vypukne naplno. Při ní pomáhají zahraniční brigádníci, hlavně z Rumunska či Bulharska. Těch domácích podle chmelařů ubývá, chybějí lidé se zkušenostmi a dovednostmi. Problém je sehnat třeba kvalitní traktoristy.

Chmel roste v tuzemsku na 4815 hektarech, což je o půl procenta menší plocha než loni. Číslo postupně klesá. Pro srovnání, v roce 2018 bylo území o zhruba 200 hektarů větší. Nejvíce chmelnic je v Žatecké chmelařské oblasti, kde je plocha 3690, Úštěcká oblast má zhruba 500 hektarů a Tršická oblast 622 hektarů. Prim mezi pěstovanými odrůdami si stále drží Žatecký poloraný červeňák známý pro svou jemnou hořkost. Další významné odrůdy pěstované v Česku jsou Sládek či Premiant.

Klima chmelu nepřeje, s pěstováním tak nově pomáhají ovce i aplikace

Ve světě chmelnice podle Zdeňka Rosy, předsedy představenstva Chmelařství, družstvo Žatec, zabírají nyní 53 tisíc hektarů, jde o meziroční pokles o 2500 hektarů.

„Ve srovnání s rokem 2021 je to téměř o deset tisíc hektarů méně. Plocha poslední roky jde dolů hlavně v Německu a USA, kde mají problémy s odbytem některých odrůd,“ zmínil s tím, že i přes mírný pokles ploch je situace v České republice stabilní a neměla by se v budoucnu výrazně zhoršovat, protože poptávka po jemném chmelu stále je. Chmelaři naopak očekávají, že by plocha mohla růst díky podpoře státu na stavbu nových chmelnic.

Nadcházející sklizeň by se výrazně neměla promítnout do ceny piv. Na prodej produkce mají totiž chmelaři uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přejmenujme Ústecký kraj, vyzývá starosta kvůli lepší image. Vymyslel i nový název

S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v...

12. srpna 2025  14:03

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

12. srpna 2025

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  6:54

Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí...

11. srpna 2025  14:14

Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí...

11. srpna 2025  7:04

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku

Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané...

10. srpna 2025  8:45

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.