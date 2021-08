Chmel vypadá krásně, libují si pěstitelé. I přes bouře má být úroda slušná

Chmelaři v Ústeckém kraji se připravují na sklizeň, česačky se rozjedou co nevidět. Úroda by měla podle Svazu pěstitelů chmele dosáhnout na lepší průměr. I přes poničení části chmelnic při bouřích by se mělo sklidit více než loni a v dobré kvalitě.