Jen osobní vlaky? Až 150 nákladních za den, kritizuje starostka rychlodráhu

Překvapilo vás rozhodnutí krajských zastupitelů?

Upřímně ani ne. Když už se něco předkládá na jednání, tak se počítá s tím, že potřebné hlasy jsou. Byli jsme připraveni na to, že to takhle může dopadnout. Někteří zastupitelé mě ale zklamali, nečekala jsem, že návrh podpoří.

Co vám v předloženém a teď už schváleném návrhu vadí?

Pro mě bylo a je zásadní, že od počátku nebyla v našem úseku zvažována jiná trasa, ale byl vymezen pouze jeden koridor. Nebyla navržena žádná variantní řešení. To si myslím, že není správně. Další zásadní věc pro nás je, že koridor původně vůbec nepočítal s nákladní dopravou. Podle plánů Správy železnic však projede tunelem až 150 nákladních vlaků za den. Myslím, že pokud se v navržené variantě počítalo pouze s osobními vlaky, tak to nemá stejný dopad na životní prostředí jako nákladní doprava.

Často uvádíte, že v předložené dokumentaci vysokorychlostní trati jsou procesní vady. Můžete to konkretizovat?

Myslíme si, že podané námitky k navrhované trase nebyly krajem řádně vypořádány. Z našeho pohledu byly některé zamítnuty tendenčně. Více se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to bude předmětem naší žaloby.

Co schválená trasa znamená pro Chlumec?

Správa železnic stále prosazuje jednu trasu, pojmenovanou jako V0. Ta počítá s vyústěním Krušnohorského tunelu v těsné blízkosti silnice I/13 mezi Chlumcem a Přestanovem. My se obáváme, že z geologického hlediska ražba tunelu není možná. Podle vyjádření geologa, kterého jsme oslovili, není místo pro ražbu tunelu dostatečně stabilní. Máme ještě domluvenou schůzku se zástupcem geologické společnosti, která připravovala podklady pro Správu železnic.

V blízkosti Chlumce má vzniknout velké staveniště, zatím naplánované na dobu 10 let. Jak daleko bude od bytové zástavby?

To přesně nevíme. Správa železnic nám to ještě černé na bílém neukázala. Někdy uvádějí, že to má být 90 tisíc metrů čtverečních, jindy 130 tisíc. Kde přesně bude, se můžeme zatím jenom dohadovat.

Je ještě nějaká možnost, že žalobu nepodáte?

Už jsem to probírala s našimi koaličními zastupiteli, ti s podáním souhlasí. Nyní to projednáme na jednání zastupitelstva, aby se i ostatní mohli vyjádřit. Ale nepředpokládám, že by se na našem rozhodnutí cokoliv změnilo.

Máte na soudní spor dostatek financí?

Na to jsme se připravili, peníze máme.