Průzkum kvůli rychlodráze do Drážďan neměl všechna povolení, práce teď stojí

Podle starostky Chlumce Veroniky Srnkové (Šance pro Chlumec) geologický průzkum s největší pravděpodobností probíhal na pozemku, na kterém je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.

„Na místě vrtu jsem se byla podívat a pracovníky společnosti jsem požádala o předložení příslušných povolení. Bylo mi sděleno, že je nemají,“ popsala starostka a dodala: „Následně jsem ověřovala na odboru životního prostředí, přímo na oddělení vodního hospodářství ústeckého magistrátu, jestli o tom vědí a jestli vůbec byl projekt geologického průzkumu v Chlumci projednán. Nebyl.“

Chlumec poté spolu s ústeckým magistrátem vyzval Správu železnic, aby práce na průzkumu ukončila do doby řádného doložení dokumentace všem dotčeným orgánům.

Podle Luboše Štancla, ředitele a jednatele společnosti AZ Geo, bylo pro provedení průzkumu vše splněno, bylo jen opomenuto zaslání projektu na krajský úřad tak, jak to ukládá zákon.

„Toto opomenutí bylo obratem napraveno a zmíněný projekt byl na Krajský úřad v Ústí nad Labem odeslán elektronicky v úterý 13. srpna. Do doby obdržení vyjádření k projektu byly práce přerušeny. Krajský úřad má na vyjádření termín do 30 dnů,“ stojí v dopise, který spolu s omluvou za vzniklé nedopatření zaslal Štancl starostce Chlumce.

Starostka: Nedůvěra vůči SŽ se prohloubila

„Minulý týden ve středu vrtná souprava odjela. Musím říct, že nedůvěra Chlumce vůči Správě železnic v rámci projektu VRT se opět prohloubila,“ poznamenala starostka s tím, že ji také kontaktoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Přislíbil, že mě bude o dalším vývoji situace informovat,“ sdělila.

Že ze strany společnosti, která průzkumné geologické vrty prováděla, nebylo všechno v pořádku, připouští i Správa železnic. „Firma AZ Geo měla dodat kompletní zajištění geologického průzkumu, tedy i včetně všech potřebných povolení. Průzkum tak byl započat bez splnění povinnosti zaslání projektu na Krajský úřad Ústeckého kraje,“ vysvětlil mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Potvrdil také, že projekt už byl na úřad odeslán a práce přerušeny. „Až zhotovitel doplní chybějící podklady, práce budou pokračovat,“ sdělil.

S trasou rychlodráhy tak, jak ji navrhla Správa železnic, nesouhlasily některé obce na Litoměřicku a na Ústecku. Navrhovaly celý projekt detailněji dopracovat, prosadit se jim to ale nepodařilo. Krajští zastupitelé trasu trati v červnu podle předloženého návrhu SŽ schválili.

S dopracováním a oddálením stavby nesouhlasil ani ministr dopravy Kupka. „Riziko, které by to přineslo, nedává naději dodržet sliby vůči Německu zrealizovat vysokorychlostní trať na našem území. Ale určitě budeme hledat technická řešení, jak zajistit, aby dopad stavby byl co nejmenší,“ uvedl.