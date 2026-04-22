Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při cestě mezi Ústím a Teplicemi zdrží na semaforech, které budou řídit dopravu. Práce potrvají přibližně pět měsíců.
Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z autobusu a přecházeli vozovku, vzniklo pietní místo. (13.9.2018)

Na silnici I/30 u Chlumce nedaleko Ústí nad Labem vznikne kruhový objezd.
Současná křižovatka je dopravně velmi vytížená, podle sčítání z roku 2020 místem denně projede 16 tisíc aut. U křižovatky jsou zastávky pro městskou hromadnou dopravu a nedaleko výrobní podnik, kam cestující často míří.

Přesto na rušné silnici není přechod pro chodce. Místem navíc prochází cyklotrasa.

Nebezpečnost křižovatky dokazuje několik pomníčků, které jsou po obou stranách silnice. Například loni v listopadu tam po srážce s nákladním autem zemřel chodec.

Nejrizikovější křižovatku v Ústeckém kraji by měl nahradit kruhový objezd

Stavbaři nejprve vybudují náhradní autobusové zastávky podél silnice I/30 a provizorní chodníky pro pěší. V pracovních dnech vždy od 07:00 do 18:00 budou dopravu řídit semafory nebo pracovníci. Mimo tuto dobu bude provoz obousměrný. Tento režim potrvá do poloviny května, kdy začne stavba okružní křižovatky.

„Pak budou platit další dopravní omezení, s jejich podobou seznámíme veřejnost před zahájením samotné stavby,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Provoz bude po celou dobu pěti měsíců omezen.

Motorkář v noci najel do skupiny lidí, zahynul on i jeden chodec

Cílem nové okružní křižovatky je podle Zahálkové zvýšit bezpečnost a snížit nehodovost.

Zhotovitelem stavby je společnost Algon, která okružní křižovatku vybuduje za 38 milionů korun. Na investici silničáři spolupracují s městem Chlumec.

Nejčtenější

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.

Zámek Milešov na Litoměřicku míří počtvrté do dražby. Ústecký kraj, který je majitelem této dominanty Českého středohoří, se rozhodl k radikálnímu kroku a výrazně snížil vyvolávací cenu. Zatímco před...

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče dalšího z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

Den Země slaví svět už od roku 1970. Připomíná hodnotu naší planety

Na oslavách Dne Země v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově si návštěvníci mj....

Den Země dnes, 22. dubna 2026, slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Svátek vzniklý v roce 1970 má jediný cíl – připomenout, že o planetu, která nás živí, bychom se měli starat. Letošní...

22. dubna 2026  10:45

Houška junior: Hrát s Ústím o zlato je sen. Bylo by to největší finále v Česku

U míče rozehrávač Marek Houška.

Lepší scénář pro derniéru dlouhodobé části ligy by basketbaloví Válečníci vymýšleli těžko. Domácí výhra 85:80 nad arcirivalem Slunetou, díky ní přímý postup do čtvrtfinále. A pro play off výrazně...

22. dubna 2026  8:52

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

30 tisíc fanoušků, chrám Dynama. Kluci z Děčína podávali míče ve 2. bundeslize

Výprava děčínských fotbalových mládežníků podávala míče na zápase druhé...

Tohle v Česku podavači míčů nezažijí. Dělat servis před víc než 30 tisíci fanoušky? Fotbaloví talenti Junioru Děčín o víkendu pomáhali při zápase druhé bundesligy Drážďany – Bochum. A obavy z možných...

22. dubna 2026  6:36

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

22. dubna 2026  5:47

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice“, program napíšou lidi

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Pódium uprostřed Lidického náměstí, tedy jen pár kroků od magistrátu, a velké ambice. Předvolební kampaň v Ústí nad Labem oficiálně odstartovala koalice Jedno Ústí, která je historická. Její součástí...

21. dubna 2026  19:47

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Po čtyřech letech je jako nové. V Lovosicích dokončili opravu vlakového nádraží

V Lovosicích otevřeli opravené vlakové nádraží. (21. dubna 2026)

Cestující mohou od úterý opět využívat nově zrekonstruovanou nádražní budovu v Lovosicích. Po letech prací a řadě odkladů se tak podařilo dokončit kompletní obnovu celého vlakového nádraží, která...

21. dubna 2026  16:09

Osm let se vyhýbá vězení. Policisté marně pátrají po milovnici olašských sukní

Pohřešovaná žena Jennifer L. (21. dubna 2026)

Tepličtí policisté pátrají už od roku 2018 po Jennifer Lakatošové, která i přes opakované příkazy nenastoupila do vězení kvůli majetkové trestné činnosti. Žena narozená 10. března 1998 je slovenské...

21. dubna 2026  10:33

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

21. dubna 2026

