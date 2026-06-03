Umírají tu chodci i řidiči. ŘSD začalo měnit „křižovatku smrti“ nedaleko Ústí

Místem projíždí denně 16 tisíc automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony.
Vedoucí ústeckého dopravního inspektorátu Jiří Žižka už dříve uvedl, že nový kruhový objezd výrazně zvýší bezpečnost v místě, kde se v minulosti stalo několik tragických nehod. Za poslední roky zde zemřelo několik chodců i řidičů. Poslední tragická nehoda se odehrála loni v listopadu, kdy kamion srazil chodce přímo v prostoru křižovatky. Místní lokalitě přezdívají „křižovatka smrti“.
„O stavbě kruhového objezdu se mluví 30 let, proto velmi vítáme, že se konečně začalo. Od stavby si slibujeme podstatné zvýšení bezpečnosti našich občanů,“ uvedla starostka Chlumce Veronika Srnková (nez.).
Keře a okolí stavby nechalo ŘSD vykácet v loňském roce. Přípravné práce začaly v dubnu. „Bez dopravního omezení jsme vystavěli provizorní zastávky a chodníky. Dnes začíná stavba na silnici,“ uvedl Tomáš Hořejší zástupce firmy Algon, která je dodavatelem. Pracovat budou dělníci v prodloužených směnách tak, aby se vše stihlo v termínu.
Zabránit kolapsu v dopravě v hustém provozu má odklon veškeré tranzitní dopravy nad 12 tun na dálnici D8. Místem mohou projíždět pouze nákladní auta, která zásobují okolní provozy. Doprava tu jezdí vždy v jednom jízdním pruhu.
Přes den ji řídí lidé, mimo pracovní dobu semafory. „Při řízení provozu lidmi je daleko větší propustnost dopravy než při použití semaforů,“ poznamenal Hořejší. Náklady na stavbu jsou podle mluvčí ŘSD Petry Drkulové 32 milionů korun.
Komplikací pro motoristy je, že zároveň se stavbou kruhového objezdu pokračuje přestavba náměstí v sousedních Chabařovicích, kde provoz řídí semafory. Obyvatelé Chlumce mohou ještě při cestě domů z Ústí nad Labem využít cestu na Varvažov a Strážky.
|
Motorkář v noci najel do skupiny lidí, zahynul on i jeden chodec
„Pokud se ale bude stát v koloně opravdu maximálně deset minut, postrádá cesta přes vesnice v Krušných horách smysl,“ uvedla starostka, která ještě řeší s ŘSD požadavek na to, aby chodníky a zastávky byly osvětlené.
Nový kruhový objezd bude uprostřed vydlážděn, umožní to tak průjezd vozidlům s nadrozměrným nákladem. Na místě se nyní pohybuje velké množství lidí a techniky. „Prosíme proto řidiče, aby přizpůsobili jízdu stavebnímu ruchu a respektovali daná opatření,“ uvedl Hořejší.