Ministerstvo ukázalo návrh CHKO Krušné hory, počítá s těžbou i elektrárnami

Do první zóny připravované Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory by mohly patřit rašeliniště a bučiny. Území by podle pracovního návrhu ministerstva životního prostředí mohlo sahat od Kraslic na Sokolovsku po Petrovice na Ústecku. Koncept CHKO ministerstvo nyní představilo veřejně vůbec poprvé.