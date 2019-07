O domech z kontejnerů nic nevíme, máme obavy, říká zástupce Romů z Chanova

Od města jste nedávno dostal odpověď na petici proti výstavbě modulového bydlení, kterou podepsalo 112 obyvatel a kterou jste vedení města předal na červnovém zastupitelstvu. Co píšou?

Město nás v odpovědi ujistilo, že se pro nás nic nemění. Přesto se mi to kontejnerové bydlení stále nelíbí. Zajímalo by mě, jak je to například s odvětráváním nebo nosností podlah. Podlahy jsou prý nestabilní a hrozí jejich propadnutí. Jestli tam bude bydlet rodina s dětmi, což tady není vyloučené, tak kdo převezme veškerou odpovědnost?

Myslíte, že by si někdo dovolil ubytovat nájemníky v něčem, kde by hrozilo něco podobného?

Pokud to bude splňovat všechny státem uznané normy, tak to asi postavit půjde. Sám jsem ale zatím žádný kontejner k bydlení na vlastní oči neviděl. Zajímalo by mě, jak to vlastně vypadá i zvenku z estetického hlediska.

Město plánuje v Chanově na září informativní setkání pro zdejší obyvatele, kde bydlení v modulech představí. Ukáže, jak může vypadat, aby se ho místní obyvatelé přestali bát.

Možná, že to ze strany města vypadá jinak, než si představujeme my. Kromě celkového vzhledu mě ale zajímá i to, proč tam město plánuje zavést pouze přímotopy. Víte, kolik to bude peněz za elektriku? Až tu radnice uskuteční nějaké setkání, kde vysvětlí, co a jak, tak ať se k tomu vyjádří každý sám. Už se mi moc nechce tlumočit názory jiných.

Hovořil jste i se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou. Myslíte, že její návštěva v Chanově k něčemu byla?

Teď je těžké říct, jestli její návštěva k něčemu povede. Do hlavy lidem nevidím. Pokud paní Válková uzná, že se jedná o nevhodné bydlení, tak beru, že k něčemu úspěšnému došlo. Pokud nenalezne nic, co by nevyhovovalo nebo bránilo hygienickým podmínkám nebo vůbec bydlení pro lidi, tak už budu potichu a budu se držet pouze svého.

Poslední dobou se tu ve váš prospěch angažovali mostečtí Piráti a Zelení. Pomáhají vám stále?

To bylo ze začátku, teď už ne. Možná je to ale tím, že je čas dovolených. Už se nám neozývá ani známý aktivista pan Miroslav Brož. Pokud chce totiž člověk něčeho dosáhnout, tak musí hromadně a ve vzájemné spolupráci. Pokud budu jen sám, tak změním něco těžko.

Namísto kontejnerového bydlení jste na zastupitelstvu navrhovali, že by si místní sami opravili část zchátralých domů. Vedení města argumentovalo, že kvůli bezpečnosti práce a negativním zkušenostem z dřívějška, kdy místní do práce nechodili, to nejde. Myslíte si, že byste to opravdu zvládli?

Určitě. I já jsem pro firmu, která opravovala kdysi blok 8, dělal nějaké práce. Šikovných lidí je tu dost. Nepochybuji o tom, že bychom to zvládli. Počínaje inženýrskými sítěmi až po střechu.

Na posledním zastupitelstvu ale také zaznělo z úst některých politiků, že konkrétně s vámi jako s partnerem nechtějí jednat, protože dlužíte městu několik set tisíc korun za nájem a energie.

Od roku 2016 nebo 2017 tu byl problém, že byly velké úniky vody. Lidé se ozvali, když jim přišly nedoplatky. Ty totiž činily 300 i 400 tisíc na byt, což je nesmysl. V noci, když byl klid, bylo slyšet, že někde protéká voda. Ale město nereagovalo. Až v roce 2018 sem poslali lidi, kteří to opravili. Tady vznikl ten dluh.

V Chanově žijete dvacet let. Zlepšuje se život na zdejším sídlišti?

No, zlepšuje… Podle vyprávění starších chlapů, kteří tu bývali na začátku, to bývalo lepší. Já už jsem to ale nezažil. Stěhoval jsem se sem z donucení. Bylo by tu potřeba někoho, kdo by to tu vedl a o kterého by se mohli lidé opřít a spolehnout se na něj. Tím pádem by se sami snažili také něco dělat.