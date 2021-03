Most představil kontejnerové bydlení pro Chanov, vyjde na 25 milionů

Z celkem 18 bytových jednotek, bude devět bytů typu 3+kk o rozloze necelých 60 metrů čtverečních a devět bytů 2+kk o velikosti 44 metrů čtverečních.



Každý byt bude mít samostatné měřiče spotřeby vody a energií. Nikdo tedy nebude na nikoho doplácet, každý si zaplatí vlastní spotřebu.

„Nejedná se o žádné rozšiřování sociálně vyloučené lokality. Chceme zkrátka kapacitu, kterou bychom neměli využívat, nahradit tou, která by odpovídala trendům a hygienickým standardům dnešní doby. Nájemníky bude do bytů vybírat odbor sociálních věcí,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).



Stavět se má začít ještě letos. Dům bude stát na zatím volném prostranství ve východní části sídliště a má se stát adekvátním náhradním bydlením za domy, které zde Most plánuje v budoucnu zbourat kvůli jejich špatnému technickému stavu.

Rekonstrukce s pomocí místních, jak v minulosti navrhovali někteří opoziční zastupitelé i zdejší obyvatelé, je podle vedení města nereálná a nehospodárná.

Radnice modulové bydlení označuje za rychlé a ekonomicky nejvýhodnější řešení. K využití modulů inspirovala Most i jiná města, kde podobné stavby fungují, jako je sociální bydlení ve Vsetíně či ve Svitavách, ubytovna v Jihlavě nebo mateřská škola v pražské Březiněvsi či základní škola v Praze – Dubči.

Původní plány města, představit nový typ bydlení široké veřejnosti přímo v Chanově, překazila pandemie koronaviru. Kvůli vládním nařízením se tak prezentace mohli zúčastnit pouze dva zástupci obyvatel vyloučené lokality a několik městských zastupitelů.

Určitě bych tam bydlel

„Já osobně si myslím, že je to nadstandard. Schvaloval jsem to již dříve, ale dneska poprvé jsem viděl, jak to vypadá. Pokud bych měl možnost, určitě bych tam šel bydlet,“ řekl po prezentaci Peter Bažo, jedna z výrazných postav Chanova, který zde žije už 35 let.

Naopak na ní chyběl Ján Chromý, který na radnici podal dvě petice proti výstavbě. „Držím panu Bažovi palce, aby se do nového bydlení dostal,“ vzkázal Chromý s tím, že právě jeho negativní postoj zřejmě stojí za tím, proč na prezentaci pozván nebyl.

„Rozhodl jsem se, že nebudu se současnou situací nic dělat, když nemám nikde oporu, nebudu se v této otázce už nějak angažovat,“ doplnil.

„Bydlení bylo představené jako hotová věc. V tuto chvíli tak nevidím jedinou možnost, jak výstavbě zabránit,“ řekl opoziční zastupitel Adam Komenda (nez.), který poslední roky patří k nejhlasitějším kritikům města a jeho kroků v Chanově s tím, že dotace z programu „Výstavba“ nebyla městu přiznaná z důvodu, že v dotačním titulu je uvedeno mimo jiné, že nesmí jít o prostorové vyloučení osob, což podle něj modulové bydlení je.

Od roku 2013 šly v Chanově k zemi již čtyři vybydlené paneláky. Naposledy to byl loni na podzim zdevastovaný blok 3, místo kterého vznikla jen zelená plocha.