Čeští turisté letošní sezonu zachrání, věří hoteliéři z Krušných hor

Kiklhorn však věří, že i kdyby nedorazili, bude mít plno. Šance vyjet na letošní dovolenou za hranice je kvůli koronaviru zatím stále velmi nejistá, a tak rapidně narůstá zájem o prázdninový pobyt na horách ze strany Čechů.

„Čeští zájemci o ubytování telefonují, ale zatím jim nemohu chaty uvolnit, protože klienti z Německa či Nizozemska mají zaplacené zálohy. Teď bude záležet, jestli se hranice otevřou a budou moct přijet,“ říká Kiklhorn.

„Zrovna nedávno jsem odhlásil tři termíny, které měli zamluvené hosté ze zahraničí. Do druhého dne volali zájemci z Čech a chaty si hned pronajali,“ dodává Kiklhorn, který první chatu ve Svahové na Chomutovsku začal pronajímat před více než třiceti lety a druhou pronajímá sedm let. Většinu zájemců o ubytování teď podle něj tvoří právě noví klienti.

Čeští turisté by tak mohli pomoci zachránit zatím nepříznivou situaci i ve velkých horských hotelech. Ty musely v rámci krizových opatření stejně jako jiní zavřít v půli března a do běžného režimu začnou najíždět velmi zvolna až od června.

„Po představení prvního reálného termínu otevření hotelů, který vláda oznámila, začínají lidé volat a prázdninové termíny už se pomalu plní,“ potvrzuje Helena Petzoldová ze společnosti BookClever, která provozuje hotel Pomezí na Cínovci. Plánují otevřít hned, jak to vláda povolí. Zatím je dán termín 8. června.

Ztráty se hotel dosud snažil tlumit tím, že začal rozvážet jídlo ze své restaurace.

„Službu si lidé tak oblíbili, že už teď víme, že v ní budeme pokračovat i po ukončení nouzového stavu. Věříme, že ztráty do konce roku snížit dokážeme, protože poloha hotelu je naštěstí vhodná pro letní i zimní lyžařské pobyty. Zcela ji ale nedoženeme, jarní sezona je zkrátka pryč,“ dodává Petzoldová.

Hotel je také iniciátorem projektu České léto 2020, který má pomoci hoteliérům překlenout nejistou dobu. Sdružuje ubytovací objekty napříč republikou a dává klientům výhody, které jim umožní za zvýhodněných podmínek kombinovat třeba letní dovolenou, výlety i zimní pobyty v kterémkoli zapojeném hotelu.

Větší akce přesouváme na srpen a září, líčí hoteliérka

Stejně jako na Cínovci i v rodinném hotelu Ján v Moldavě věří, že čeští turisté dokážou nahradit zahraniční klientelu. Dosud tu tvořila asi polovinu.

„Spoustu větších akcí, jež nás hlavně živily, přesouváme na srpen a září, hlavně tedy na září, kdy myslíme, že už by mohlo vše fungovat. Jednotliví zájemci volají zatím málo, nejspíš čekají, až bude vše jistější,“ líčí o něco slabší zájem majitelka Iveta Baudišová.

Hotel založila před 10 lety. „A když se to konečně rozjelo, tak to ze dne na den spadlo. Přišli jsme i o personál, který kvůli existenčním problémům šel pracovat do továren. Ustát to bude velmi těžké,“ říká Baudišová s tím, že provozovat cestovní ruch v krušnohorském příhraničí je náročné i za normálních okolností.

Přesto se oslovení provozovatelé chat i hotelů shodují, že krásy Krušných hor postupně začínají objevovat lidé ze všech koutů Česka. A věří, že jich teď ještě přibude a pomohou jim nynější těžké časy překlenout.