Z Paříže rovnou do Mostu. České olympioniky budou fanoušci vítat u jezera

Úspěchy českých sportovců se obvykle slaví na pražském Staroměstském náměstí, při letní olympiádě v Paříži se však centrem oslav stane Most. U stejnojmenného jezera se uskuteční Olympijský festival, jehož návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé sporty, fandit olympionikům na velkoplošných obrazovkách a ty nejúspěšnější pak i osobně potkat.

“Z pražského letiště je to do Mostu kousek, takže po úspěšném vystoupení v Paříži se z něj sportovci budou vracet rovnou sem. Bude tu pro ně připravena slavobrána, jak tomu bývalo za antických časů. A věřím, že si to všichni společně užijeme,“ těší se místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník.

Zájem o účast na Olympijském festivalu projevilo zatím 48 sportovních svazů, což je už nyní nejvíc v historii. „Chtěli jsme tu mít hlavně hodně vodních sportů, takže tu bude možné vyzkoušet veslování, rychlostní kanoistiku, dračí lodě. Chybět nebudou ale ani klasické sporty jako atletika, basketbal, volejbal či fotbal,“ přibližuje Varhaník.

Volejbal i fotbal zde se budou prezentovat také v plážové verzi, vznikne tu kvůli tomu i nové hřiště. A po skončení akce tu už zůstane, stejně jako skatepark. Most je proslulý autodromem, i na to organizátoři mysleli. „Přímo u jezera bude možné svézt se buginou, na autodrom zkoušíme dostat auto, které se zúčastní Rallye Dakar. Aby to byl nevšední zážitek,“ líčí Varhaník.

Cílem je rozhýbat děti

Vše je koncipováno tak, aby festival byl zároveň obří náborovou akcí. „Festival by měl pomoct přivést děti k pravidelné pohybové aktivitě,“ přeje si bývalý atlet. Také proto tu bude mít zastoupení moderní sport, jakým je skateboarding. A vedle toho třeba lukostřelba, která je po nečekaném triumfu Marie Horáčkové na mistrovství světa v kurzu. „A určitě díky úspěchu na olympiádě zase zažije nějaký sport boom, jak tomu bylo minule v případě curlingu,“ připomněl Varhaník úspěch manželů Paulových v Pekingu.

Most do Paříže je slogan festivalu, o jeho pořádání pod Hněvínem usilovali už před čtyřmi lety, uspěli však až nyní. „Už tehdy se nám jezero hrozně líbilo, ale infrastruktura ještě nebyla dobudovaná. Teď je tu stomilionová investice vidět na každém kroku. Hodně lidí, co tu ještě nebylo, bude mile překvapeno tím, jak to tady vypadá. Chtěli jsme festival vrátit tam, kde je voda, ta tomu dává úplně jiný rozměr,“ vysvětlil Varhaník.

Festival potrvá 17 dní, od 26. července do 11. srpna 2024. Stejně jako hry v Paříži.