Českého granátu se i kvůli válce těží méně. Pole už také vydávají menší kusy

Jsou lidé, kteří tvrdí, že každá česká holka by měla mít šperk z českých granátů. Odvolávají se na krásu a patriotismus… Tohle tvrzení je samozřejmě hloupost, alespoň jeho první část. Druhá platí, granáty jsou krásné. A mimořádně! V jednom z nejhezčích koutů Česka, ve Středohoří pod hrady Košťálov, Skalka a Oltářík, nedaleko Hazmburku, leží milion let v zemi rudé kameny, ano, můžeme použít známé klišé – kameny barvy holubí krve.
Z horniny je získává nenápadný provoz Granátu Turnov v katastru Podsedic. To spíš postřehnete nákladní tatrovky, které vyjíždějí z polí, kde je chráněné ložiskové území, než plechovou halu se síty na kamení a přízemní objekt za křovinami při silnici. Odtud pak „drahé kamení“ odvážejí do Turnova.
Prodejci hlavně tam vydávají za český granát kdeco. Ve špercích označovaných jako ty s granáty jsou výrazně levnější pyropy a almandiny z Afriky. Nejčastěji podobné kameny pocházejí z Tanzanie, Nigérie a Thajska.