Nová stezka spojí Česko a Sasko, turisty provede i ožívajícím spáleništěm

Návštěvníci Českosaského Švýcarska se mohou příští rok těšit na zbrusu novou přeshraniční turistickou trasu v okolí Hřenska a Schmilky. Novinku společně připravují správy národních parků na české i německé straně.
Na české straně hranice vytvoření trasy vyžaduje vetší terénní úpravy.

Na české straně hranice vytvoření trasy vyžaduje vetší terénní úpravy. | foto: Nadja Rademacher

Ředitelé správ národních parků Saské a České Švýcarsko (zprava) Uwe Borrmeister...
České Švýcarsko, výročí dvou let od požáru (23. července 2024)
První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
Vrtulník prolítá nad Pravčickou bránou, která plamenům nakonec unikla. Okolní...
31 fotografií

„Trasa zájemce na české straně provede dynamicky se obnovujícím požářištěm z roku 2022, na saské pak pozoruhodnými bukovými porosty čedičové dominanty Saského Švýcarska, vrchu Großer Winterberg. Díky ní dostanou turisté mimo jiné možnost navštívit během jediného výletu dva významné naučné areály, přibližující přírodní děje v krajině národních parků. Na saské straně jde o naučný areál Cesta do divočiny, na straně české o vyhlídkovou plošinu Fénix u obce Mezná,“ uvedl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Cílem stezky je lepší propojení obou chráněných území pro pěší turisty, vytvořena byla navíc tak, aby i znalcům oblasti přinesla nové zážitky a předešla negativním dopadům na přírodu obou národních parků.

Obnova lesa v přímém přenosu. V Českém Švýcarsku otevřeli vyhlídku u požářiště

„Klidová území národních parků České a Saské Švýcarsko se nacházejí v odlehlejších oblastech při státní hranici. Tvoří protiváhu turisticky dobře dostupných a intenzivně využívaných míst v okolí obcí, ležících při okrajích národních parků. Právě v klidových územích má být příroda člověkem rušena co nejméně. Nová trasa jejich celistvost zachovává, na české straně povede částečně i po okraji klidového území. Před jejím zřízením jsme vliv pohybu vyššího počtu návštěvníků pečlivě vyhodnotili a budeme případné dopady sledovat i po jejím otevření,“ popsal Petr Kříž, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko.

24. července 2024

Podle Uwe Borrmeistera, ředitele Správy národního parku Saské Švýcarsko, došlo ke vzniku nové trasy proto, že umožní prožitky z pobytu v přírodě a současně zprostředkovává naučné obsahy.

„Přispěje k tomu, aby veřejnost lépe porozuměla poslání národních parků. Mimo klidová území národních parků vedená trasa posílí roli vrchu Großer Winterberg jako tradičního výletního cíle a propojuje turisticky významná místa s atraktivními naučnými areály,“ zmínil Borrmeister.

Převážná část nově budovaného úseku trasy, která dostane místní značení, vede po území českého národního parku. Propojí stávající žlutě značenou trasu podél státní hranice na úbočí vrchu Großer Winterberg, přes vrch Roháč do údolí Suché Bělé, kde naváže na červené turistické značení od Hřenska k rozcestí Tři prameny a začátku Mlýnské cesty.

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

„V budoucnu správy národních parků počítají s přeložením značení na historickou promenádní cestu nad údolími Labe a Kamenice. Nově proznačený úsek bude dlouhý zhruba 2,3 kilometru. Vzdálenost mezi naučnými areály Cesta do divočiny a Fénix činí zhruba osm kilometrů,“ dodal Salov.

Nyní na české části území probíhají takzvané cestní práce, na něž správa národního parku uvolnila 540 tisíc korun. Návštěvníkům začne cesta sloužit po dokončení prací a proznačení počátkem nové turistické sezony na jaře příštího roku.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

