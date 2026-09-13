„Práce na turistické cestě mají být dokončeny počátkem roku 2027, návštěvníci s ní tedy mohou počítat již na začátku příští návštěvnické sezony. Nová cesta usnadní přístup k oblíbeným návštěvnickým cílům, kterými jsou v dané oblasti Divoká soutěska, vyhlídková plošina Fénix a přes Mlýnskou cestu také Pravčická brána,“ uvedl Tomáš Salov, mluvčí správy národního parku, která je investorem akce, s tím, že náklady na výstavbu jsou zhruba čtyři miliony korun.
Stavba nového turistického propojení nad Hřenskem je podle Salova součástí většího projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a spolufinancovaného resortem životního prostředí.
Švýcarsko-český program projektu pomůže částkou převyšující 120 milionů korun, více než 13 milionů korun pak investuje české ministerstvo životního prostředí prostřednictvím správy národního parku.
V rámci projektu nazvaného České Švýcarsko moderně a udržitelně budou kromě nového úseku turistické cesty do konce roku 2028 uskutečněny další čtyři dílčí části.
„Vznikne studie zaměřená na opětovné zpřístupnění Gabrieliny stezky z Mezní Louky k Pravčické bráně. Její okolí bylo poškozeno během požáru v roce 2022 a kvůli významným rizikům pro návštěvníky je stezka v současné době stále uzavřena. Další oblastí, kterou projekt řeší, je vytvoření projektové dokumentace pro budoucí rozsáhlou opravu přístupové cesty k Pravčické bráně ve směru od Hřenska,“ přiblížil mluvčí.
Rozšíření se dočká také mezi turisty oblíbený zážitkový areál Rysí stezka v Mezní Louce, kde se zájemci po povalových chodnících budou moci vydat do plochy obnovujícího se spáleniště z roku 2022.
„Rysí stezka již dnes nabízí množství interaktivních naučných prvků umístěných v přírodě blízkém lese a přivádí návštěvníky také do někdejších kalamitních ploch po kůrovcové gradaci i vichřici, kde mohou sledovat obnovní síly přírody. Chodník vedoucí nad někdejším spáleništěm tak obraz o vývoji lesa vhodně doplní,“ zmínil Salov.
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Ústředním bodem celého projektu je pak výstavba návštěvnického centra národního parku na Mezní Louce, které bude kromě informačního střediska hostit také interaktivní expozici. Návštěvnické středisko vznikne v budově někdejší hájenky, která v uplynulých letech již nebyla využívána.
„Návštěvníkům nabídne množství zajímavých informací podaných atraktivním a moderním způsobem. Současně rozšíří kapacity pro realizaci vzdělávacích programů a bude představovat i zajímavou návštěvnickou příležitost v okrajových částech návštěvnické sezony i ve dnech, které jsou kvůli nepřízni počasí méně vhodné k vycházkám do přírody,“ poznamenal Salov.
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24. července 2024