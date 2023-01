České Švýcarsko asi neotevře největší lákadla, čekají se miliardové ztráty

„Očekáváme pokles návštěvnosti až o 40 procent oproti poslední normální sezoně v roce 2019. Podnikatelé odhadují, že kvůli nízké návštěvnosti můžou přijít až o dvě miliardy korun. Už teď avizují, že musí zastavit plánované investice. Máme indicie, že někteří podnikatelé odklánějí svůj byznys a poohlížejí se jinde, kde to není tak rizikové jako v Českém Švýcarsku,“ popisuje situaci ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd.

„Někdy je interpretováno, že uzavřené dvě cesty přece neznamenají konec turismu v Českém Švýcarsku, ale jedná se o dvě cesty na hlavní turistické cíle,“ doplňuje ředitel s tím, že zpřístupnění pouze Divoké soutěsky je chabou náhradou.

„Poměr návštěvnosti Divoké a Edmundovy soutěsky je 20 procent na 80. Divoká soutěska je mnohem hůře přístupná pro rodiny s dětmi nebo pro starší návštěvníky,“ poznamenal Šmíd.

Propad tržeb podnikatelů po požáru dosahuje aktuálně k 600 milionům korun, při dalším poklesu návštěvníků by veřejné rozpočty mohly přijít zhruba o dalších 450 milionů korun. Jako ekonomicky likvidační pro obec vidí uzavření soutěsek starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

„V současné době zaznamenáváme ztráty přesahující 11 milionů korun. V sezoně zaměstnáváme 45 lidí, které bychom v případě uzávěry museli propustit a byli by odkázáni na finanční příjmy od státu. Regionální vysoká nezaměstnanost by se ještě více prohloubila. Navíc nám reálně hrozí, že turisté o tuto dominantní část národního parku do budoucna ztratí zájem,“ podotýká starosta.

„Největší požár v historii nedokázal přimět stát k systémové podpoře“

S představenými plány správy parku není spokojen ani Roman Pluháček, provozovatel Resortu Mezná. „Budu muset propouštět, ztráty v ubytování a restauraci odhaduji na téměř dva miliony korun. Pořád ale doufám, že se podaří soutěsky zprovoznit a budeme mít normální turistickou sezonu,“ věří Pluháček.

Škody po požáru se podnikatelům na podzim částečně podařilo pokrýt ubytovacími vouchery. Ústecký kraj na ně uvolnil pět milionů korun, dalších pět milionů pak poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Jde ale o dočasné opatření, největší požár v historii nedokázal přimět stát k systémové podpoře. Pokud by kraj uvažoval o prodloužení ubytovacích voucherů, budeme rádi, ale budeme se přimlouvat za to, aby to bylo na podporu mimo prázdninové měsíce,“ poznamenal Jan Šmíd.

Jako citelný zásah do ekonomiky celého regionu vidí neotevření Edmundovy soutěsky a klíčových cest v parku náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

„Uvědomujeme si závažnost celé situace. Komunikujeme s ministerstvy, s dotčenými obcemi i se správou parku. Uděláme vše pro to, aby k avizovanému scénáři nedošlo. Tato situace může mít při pokračování uzávěr negativní dopad na zaměstnanost i životní úroveň na celém území Českého Švýcarska. Je v našem zájmu pomoci regionu,“ sdělil Řehák.

Edmundova soutěska byla před covidovou pandemií nejnavštěvovanějším místem v národním parku. Na výlet se sem vypravilo 300 tisíc lidí, což bylo 25 procent všech návštěvníků národního parku.