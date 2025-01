Hřensko zvažuje jarní otevření Edmundovy soutěsky, zatím v omezeném režimu

Obnovení značení návštěvníkům umožní opět plánování okružních výletů s výchozími místy v Brtníkách, Vlčí Hoře či Kyjově u Krásné Lípy. Doposud byl úsek udržován průchodný pravidelným prořezem, návštěvníci jím mohli procházet na vlastní nebezpečí. Teď se rizika pro turisty snížila a zároveň se zvýšila prostupnost pro složky záchranného systému.

V oblasti Krásné Lípy vedlo zelené pruhové značení Klubu českých turistů před kůrovcovou kalamitou návštěvníky z města Krásná Lípa kolem obce Doubice a národním parkem České Švýcarsko do osady Brtníky. Na trase je ještě jedno přerušení turistického značení v úseku vedoucím Studáneckým dolem, kde je mimořádně cenný biotop podmáčené smrčiny.

Lesnický zásah pro zajištění bezpečnosti návštěvníků by vedl podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova k významnému poškození stanoviště, proto úsek zůstává bez značení do doby, než se spontánně rozpadnou odumřelé smrkové souše. Návštěvníci mohou alternativně využít žlutě označeného propojení Kyjovského údolí a rozcestí Hřebec.

Cesty udržuje správa parku nepřetržitě. Některá místa jsou uzavřena po ničivém požáru jako například Gabrielina stezka a Edmundova soutěska, kterou spravuje Hřensko.

„U Gabrieliny stezky jsme se dohodli, že stav tam vyhodnotíme v roce 2027 a posoudíme, zda je možné ji otevřít. Nebezpečí tam plyne kvůli možnému pádu stromů a skalních objektů. Devastační zásah v okolí cesty by měl vážné dopady na okolí,“ uvedl Salov.

Kácení stromů by uvolnilo kameny. Zásah by tak nebyl bezpečný pro lesníky. Práce by kvůli padajícím balvanům mohly ohrozit i turisty. Těžba by navíc vzácnou přírodu podle správy parku zdevastovala.

V Edmundově soutěsce, kde obec provozovala plavbu na lodičkách, zasahovali odborníci loni na podzim v rámci protipovodňové ochrany. Dřevorubci tam těžili stromy, které by mohly při pádu vytvořit překážku v říčce Kamenici.

„Naši zaměstnanci tam teď čistí cesty, připravují zábradlí. Rádi bychom otevřeli v omezeném režimu, nejdůležitější je pro nás bezpečnost, a to zaměstnanců i turistů,“ uvedla starostka Hřenska Kateřina Horáková (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná). Do soutěsky by mohly skupinky turistů s průvodcem zřejmě kolem Velikonoc. Divoká soutěska se otevře na začátku dubna.

28. července 2022