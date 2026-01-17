VIDEO: Vrtulník pomohl vyčistit řeku v Českém Švýcarsku. Odnesl 23 tun dřeva

Z koryta říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko zmizely desítky naplavených a popadaných stromů. Dřevní hmotu o celkové hmotnosti 23 tun z hluboké skalní soutěsky postupně vynesl vrtulník. Nahromaděné kmeny v toku vytvořily nebezpečnou bariéru, která by se v případě povodně mohla náhle uvolnit a způsobit výrazně horší škody v Hřensku, které se nachází zhruba o čtyři kilometry níže po proudu řeky.

„Práce se uskutečnily v náročných zimních podmínkách, kdy se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, což kladlo zvýšené nároky na bezpečnost práce i koordinaci zásahu,“ vysvětlil Tomáš Salov, mluvčí správy národního parku, která za pracemi stojí a zaplatila za ně půl milionu.

„Cílem bylo snížit povodňové riziko pro Hřensko a zároveň v přírodním prostředí soutěsek Kamenice postupovat co nejcitlivěji. V extrémním terénu je vyloučena možnost dřevo bezpečně uložit na březích řeky a kvůli snížení povodňových rizik odstraněno být musí. Použití vrtulníku tak představuje nejvhodnější řešení,“ podotkl Salov.

Pracovníci kmeny přímo ve vodě upevnili na 50 metrů dlouhé závěsné lano pod vrtulníkem. Ten je následně transportoval na předem vytipovanou skládku dřeva na louce v lokalitě Na Zámečku u Vysoké Lípy.

Správa národního parku nyní vyhodnocuje průběh prací a zvažuje využití vrtulníku i v budoucnu, při odstraňování dalších rizikových bariér v nedostupných místech koryta Kamenice.

„Opatření ke snížení povodňových rizik na řece Kamenice jsou postupně prováděna od první poloviny roku 2025 ve směru od obce Hřensko proti proudu řeky. V listopadu 2025 tak správa parku například dokončila odstraňování kmenů spadlých do koryta Kamenice v úseku mezi obcí Hřensko a jezem Edmundovy soutěsky,“ dodal Salov.

