V Českém Švýcarsku odstraňují obrovský balvan nad cestou k Pravčické bráně

Pravčická brána je přístupná po stezce od Tří pramenů od 1. října loňského roku. Kvůli pracím v jejím okolí platil rozdělený režim: od pondělí do čtvrtka se v terénu těžilo dřevo, od pátku do neděle sem mohli turisté. Minulý týden na cestu spadl obrovský buk a zcela zatarasil nejužší místo ve stoupání.

„Kořenový systém vyvracejícího se buku destabilizoval velký skalní objekt, který tak představoval nebezpečí,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Správa parku proto povolala na pomoc se skalním blokem utrženým od masivu specializovanou firmu. Dva pracovníci hlídkovali na cestě, další dvojice se ve vysokém strmém kopci, na němž leželo mnoho polámaného dřeva, pokoušela uvolnit kámen. Na pátý pokus se jim to po čtyřech hodinách podařilo.

„Bylo to velké, těžké a vysoko v terénu, takže práce náročná, ale jsme zvyklí,“ řekl Tomáš Zedník, který uskakoval před uvolněným blokem. „Vím, co si můžu dovolit,“ podotkl.

Oblečeni do ochranných obleků s helmou a brýlemi na hlavě se dva muži do výšky vydali s páčidly, motykami a sekerou. Přitom se museli jistit lany. „Odkopali jsme hromadu hlíny, odsekali kořeny, použili sílu a je to dole,“ řekl Zedník.

Na cestu dopadl a roztříštil se jen díl pískovcového balvanu, další část se uvolnila a zůstala nad stezkou. Vše musí najatá firma odstranit. „Pokud se to podaří do čtvrtka, cestu k Pravčické bráně znovu otevřeme,“ uvedl Salov. Do té doby bude vstup na stezku u Tří pramenů hlídán. Místo průběžně kontrolují strážci parku.

Zájem o návštěvu Českého Švýcarska, které loni v červenci zasáhl největší požár v historii České republiky, je podle Salova velký. „Nahrává tomu mírný průběh zimy. Počasí je teď jako na podzim nebo na jaře, o víkendech na Pravčickou bránu míří mnoho turistů,“ uvedl mluvčí.

Hořet v národním parku začalo loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo šest tisíc hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.