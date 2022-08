PŘEHLEDNĚ: Kam můžete a nemůžete v Českém Švýcarsku po zdolání požáru

1 Stále přístupné oblíbené cíle

„Zákaz vstupu se týká pouze západní části parku, na výletní místa v okolí Jetřichovic, v severní části parku, v Labských pískovcích, v Lužických horách a na německé straně v Žitavských horách se návštěvníci dostanou bez problémů,“ říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Jednou z přístupných lokalit jsou například Tiské stěny.

„Malebné skalní město je labyrintem skalních věží a náměstíček, ze kterých můžete vystoupat na jednu z mnoha vyhlídek,“ láká destinanční agentura. Návštěva je vhodná i pro rodiny s dětmi. Za půl hodiny se sem dostanete autobusem z Ústí nad Labem nebo z Děčína. Z Prahy vám cesta po dálnici zabere jen hodinu a čtvrt.

Za návštěvu určitě stojí i obec Jetřichovice a její okolí. „Užít si lze výstup na Mariinu vyhlídku s nově osazenou replikou původního vyhlídkového altánu a pak se vydat po hřebeni Jetřichovických stěn k Vilemínině vyhlídce a dál, až na Rudolfův kámen a zpátky do Jetřichovic nádhernou lesní stezkou mezi pískovcovými skalami,“ popisuje Salov.

V bezprostřední blízkosti obce se nachází několik naučných okruhů. Velký zážitek bezesporu slibuje výstup na zříceninu skalního loupežnického hrádku Falkenštejn.

Malebné náměstí, nádherné podstávkové domy. To je městečko Chřibská, které je obklopené nádhernou přírodou. Vydejte se sem a objevte třeba kaskádu vodopádů.

V severovýchodní části národního parku se poblíž obce Krásná Lípa vyjímá podél říčky Křinice hluboké skalnaté údolí zvané Kyjovské. „Po asfaltové cestě tu vede Křinická cyklostezka. Mezi skalami narazíte na takzvanou Kyjovskou skalní stezku – systém lávek a žebříčků mezi skalami porostlými mechy a lišejníky. Snadno se sem dostanete autobusem jen za pár minut z náměstí v Krásné Lípě,“ popisuje destinační agentura.

Po značené cestě od obce Brtníky se pak turisté bez problémů dostanou i na Brtnický hrádek.

2 Kam a kdy se nedostanete

Stále uzavřené zůstávají obě soutěsky říčky Kamenice, Pravčická brána, Šaunštejn, Malá Pravčická brána, Zadní Jetřichovice a Česká silnice nebo Kamenická vyhlídka.

Omezení vstupu do národního parku platí zatím do 31. srpna. A přes noc ještě zpřísní.

„Park bude v noci zcela uzavřen, úplný zákaz vstupu bude platit od 21 hodin večer do 6 hodin ráno,“ poznamenala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

3 Kam pustí jen místní

Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezná a Mezní Louka se od zítřka začnou vracet domů.

Policie předpokládá, že se v sobotu zprůjezdní silnice z Hřenska do Německa. A zatímco do Hřenska bude přístup pro všechny bez omezení, do Mezné a na Mezní Louku se dostanou jen místní a lidi s výjimkou. Přijet mohou přes Vysokou Lípu.

„Tady každému osobně vydám povolenku ke vstupu. To znamená, že povolenku dostanou pouze ti, kteří tam mají trvalé bydliště, nebo majitelé chalup. Výjimkou budou mít například ještě uklízečky, které přijedou pomáhat majitelům penzionů a hotelů s úklidem po ubytovaných hasičích. Běžní turisté se sem však určitě nedostanou, do této oblasti je ještě nepustíme,“ popsal starosta Hřenska Zdeněk Pánek.