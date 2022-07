Samá storna. Hotely v Českém Švýcarsku děsí krach, lidé zbytečně ruší pobyty

„Od rána nedělám nic jiného, než že přijímám storna,“ říká Richard Vech z malebného hotelu U Zeleného stromu v Janově. Obec leží asi kilometr od soutěsek, kde hořelo.

„Ještě v pondělí a včera to bylo veselejší, to nám 9 z 10 lidí volalo, že přijedou, pak se ale v médiích objevili politici s tím, že oblast se bude vzpamatovávat z ohně 3 až 5 let a bude tu peklo a lidé od rána rezervace ruší. Přitom to není pravda,“ vysvětluje Vech a odkazuje na Německo.

„Tam oficiální úřady turistům jasně a včas doporučily, kam mohou a kam nemohou. Proč to nejde u nás?“