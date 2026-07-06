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Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku

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  11:26
Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko. | foto: Policie ČR

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.
Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.
Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.
Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.
8 fotografií
V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy na koních. Vybrané lokality mapuje policie s pomocí dronu. Společné hlídky se v neděli zaměřily především na dodržování pravidel pohybu v národním parku, sdělila severočeská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

„Zvýšená pozornost je národnímu parku věnována také v souvislosti s nedávným požárem, který znovu ukázal, jak rychle může zejména v období sucha dojít k ohrožení cenné přírody,“ doplnila Kubíčková. V květnu požár zasáhl v národním parku 100 hektarů v oblasti kolem Chřibské. Hlídky proto v neděli kontrolovaly zejména dodržování zákazu rozdělávání ohně, vstupu mimo vyznačené turistické trasy, nocování mimo vyhrazená místa a vjezd motorových vozidel do lokalit, kde je to zakázáno.

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„Na dodržování veřejného pořádku dohlíželi také policisté na koních, kteří kontrolovali hůře přístupné části národního parku. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřily na přístupové komunikace a rizikové lokality. Jejich činnost doplňoval policejní dron, který umožnil efektivnější monitoring rozsáhlého území a rychlejší vyhodnocování situace,“ uvedla Kubíčková.

Spolupráce českých a německých policistů se strážci národního parku podle ní přispívá nejen k větší bezpečnosti návštěvníků, ale také k účinnější ochraně přírody zejména v období zvýšeného turistického ruchu.

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Společné hlídky podle Kubíčkové připomínaly návštěvníkům zásady bezpečného a ohleduplného chování v přírodě a význam ochrany tohoto jedinečného území. „V průběhu letních prázdnin budou obdobná preventivně bezpečnostní opatření pokračovat. Jejich cílem je předcházet mimořádným událostem, minimalizovat riziko vzniku požárů a připomínat, že ohleduplné chování každého návštěvníka je nezbytné pro zachování přírodních hodnot národního parku České Švýcarsko i pro bezpečnost všech, kteří jej navštěvují,“ dodala.

Národní park České Švýcarsko zasáhl před čtyřmi lety ničivý požár, vypukl 24. července a hasiči s ním bojovali 21 dní. Rozšířil se tehdy na 1 100 hektarů a zasáhl i 250 hektarů v sousedním Německu. Evakuovat se musely stovky lidí.

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Požár způsobil škodu zhruba za 270 milionů korun, podle policie vznikl v Malinovém dole. Na likvidaci ohně se vystřídalo na 6 000 hasičů, pomáhali policisté, vojáci, záchranáři, samosprávy a dobrovolníci. Šest desítek hasičů utrpělo zranění, někteří skončili v nemocnici. V osadě Mezná shořely tři domy, další tehdy plameny poničily.

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