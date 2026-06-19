Německý senior bloudil Českým Švýcarskem už druhý den. Na záchranu čekal v jeskyni

Na tísňovou linku 112 ve čtvrtek kolem šesté hodiny ranní volal německý turista s tím, že se v ztratil v oblasti Českého Švýcarska. Řekl, že už bloudí druhý den a kvůli vyčerpání není schopný pokračovat v chůzi.
„Díky GPS souřadnicím, které poskytl, mohly být okamžitě zahájeny záchranné a pátrací práce v okolí Dravčí skály. Do rozsáhlé akce se zapojily hlídky několika obvodních oddělení, policejní psovod a jednotky hasičského záchranného sboru ze stanic Varnsdorf, Krásná Lípa a Horní Podluží,“ uvedla mluvčí policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová.
V pátrání pomohli také strážci parku. Prohledávaná oblast byla nepřehledná, porostlá mladými smrky, kapradinami i další vegetací. K místu nevedla žádná turistická ani přístupová cesta. Přehlednost komplikovalo i členité skalnaté prostředí. Pátrací týmy prohledávaly vymezenou oblast o rozloze zhruba čtyř kilometrů čtverečních, v hledání pomáhaly i drony.
|
Senior zabloudil cestou z ryb, deštivou noc protrpěl u vody. Pátrání trvalo hodiny
Policejní hlídka spolu se strážcem národního parku seniora našla po 11. hodině. Muž se nacházel poblíž Dravčí skály v prostoru Jánského převisu. Ukrýval se v jeskyni v hustém porostu, mimo značené turistické trasy.
Silně unavenému a vyčerpanému seniorovi policisté podali vodu a dovedli ho na nejbližší turistickou trasu. „Odtud jej hasiči přepravili pomocí čtyřkolky na místo setkání se zdravotnickou záchrannou službou. Následně byl předán do péče zdravotníků a převezen k německým kolegům za státní hranici,“ doplnila Hyšplerová.
|
Strážce hledali kvůli požárům posedů, on šokoval: Zapálil jsem České Švýcarsko
V souvislosti s případem policie připomíná zásady bezpečného pobytu v přírodě. S trasou a její náročností je vhodné se seznámit před uskutečněním výletu, záhodné je také sledovat počasí a o svém plánovaném pohybu informovat blízké.
„Návštěvníci by měli mít dostatek tekutin, nabitý mobilní telefon a pokud možno se držet vyznačených turistických tras,“ upozorňuje policie. V případě ztráty orientace nebo potíží je důležité zachovat klid a pokud možno zavolat na linku 112.