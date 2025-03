Ptáci potřebují klid. V Českém Švýcarsku uzavřeli kvůli hnízdění 16 lokalit

Počty mladých sokolů v Českém Švýcarsku a sousední CHKO Labské pískovce jsou v posledních 10 letech velmi dobré. Každý rok je to mezi 15 až 20 mláďaty. | foto: Václav Sojka

V ostatních částech chráněných území, kde se návštěvníci mohou pohybovat i mimo značené turistické trasy, osadili strážci přírody okolí hnízd informačními tabulkami a vymezovacími páskami.

„Návštěvníci musí být obezřetnější třeba v oblasti Koliště u Jetřichovických vyhlídek nebo v okolí České silnice. Na Tokáň, Českou silnici i Koliště se dostanou, ale v některých bočních údolích, kam turisté i tak chodí poměrně málo, můžou narazit na uzavírku. Pak je potřeba, aby se vrátili a do uzavřených míst nevstupovali,“ popsal mluvčí národního parku Tomáš Salov.

V Labských pískovcích se hnízdiště nacházejí zejména v přírodní rezervaci Kaňon Labe, v Tiských stěnách, ale i na dalších místech.

Zákaz vstupu do hnízdišť sokolů a výrů velkých platí do konce června, v případě čápů černých do konce července. „Sokoli, ale i čápi černí i výři jsou na rušení ze strany člověka velmi citliví. Pokud jsou nuceni hnízdo opustit, hrozí zastydnutí vajec nebo vylíhlá mláďata uhynou hladem. Díky ohleduplnému chování návštěvníků je hnízdění citlivých ptačích druhů převážně úspěšné,“ uvedl ředitel správy národního parku Petr Kříž.

V loňském roce se na chráněném území vylíhlo 20 mláďat sokola, což je o dvě víc než předloni. Mláďat čápů černých přišlo na svět sedm.