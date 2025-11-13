V Českém Švýcarsku visí nad cestou čtyřtunový balvan, rozebírají ho kladivy

Autor: ,
  7:00
Skalní četa národního parku České Švýcarsko odstraní v Kyjovském údolí nebezpečný kámen o váze zhruba čtyři tuny. Dosud ho držel smrk, který po kůrovcové kalamitě odumřel, blok tak hrozí zřícením na turistickou stezku vedoucí ke Kyjovskému hrádku.
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...

Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025) | foto: ČTK

Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...
8 fotografií

Správa pokácela strom už dřív. Zůstal po něm pařez, o který se kámen opírá. „Pařez také postupem času degraduje, a v okamžiku, kdy by uhnil, tak by kámen spadl na cestu,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Masiv by jednak mohl zranit výletníky a jednak zničit cestu se svařovaným zábradlím v historickém stylu.

OBRAZEM: Edmundova soutěska se otevřela. Lidé čekali ve frontě, na Indy se nedostalo

O částečném rozebrání kamene rozhodli pracovníci skalní čety. „Kámen není možné jednoduše shodit, což by byla první volba, kdyby pod ním nebyla žádná infrastruktura, kterou lze rozbít,“ zdůvodnil mluvčí zvolený postup. „Musíme postupovat citlivěji. Kolegové ho rozeberou pomocí elektropneumatických kladiv,“ doplnil Salov.

Stezku uzavřel až bezpečnostní zásah, před ním byla přístupná, protože hrozba pádu kamene nebyla bezprostřední. „Pařez ho stále ještě drží na svém místě, ale po dobu prací cestu uzavřít musíme,“ dodal mluvčí.

Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025)
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025)
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025)
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025)
Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v Kyjovském údolí nebezpečný kámen nad turistickou stezkou. (12. listopadu 2025)
8 fotografií

Aby kámen nespadl při rozebírání, zajistili ho pracovníci ocelovými lany. „Budeme to odebírat po malých částech,“ ubezpečil pracovník Stanislav Feigl před započetím zásahu.

Nástup externí firmy nebyl nutný. Na odstranění skalního masivu pracují zaměstnanci správy parku, který tak platí jejich mzdy a vybavení. Lukáš Rouč ze skalní čety řekl, že stromy kameny narušují a zároveň je drží pohromadě. Při odumření stromu je proces eroze skály rychlejší. Do kamene více zatéká a větší jsou také rozdíly teplot kvůli chybějícímu stínu, který strom před odumřením poskytoval.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

Velichová poznává italská specifika: Liga je agresivnější. Nejlépe bývá u jezera Iseo

Česká basketbalistka Charlotte Velichová.

Poměrně blízko do hor, k jezerům, o kousek dál k plážím. Už při letmém pohledu se Brescia jeví jako příjemná lokalita pro poznávání italských přírodních krás. A nejen jich, lombardské město je...

13. listopadu 2025  7:08

V Českém Švýcarsku visí nad cestou čtyřtunový balvan, rozebírají ho kladivy

Skalní čety národního parku České Švýcarsko a města Děčína odstraňují v...

Skalní četa národního parku České Švýcarsko odstraní v Kyjovském údolí nebezpečný kámen o váze zhruba čtyři tuny. Dosud ho držel smrk, který po kůrovcové kalamitě odumřel, blok tak hrozí zřícením na...

13. listopadu 2025

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:17

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje....

12. listopadu 2025  13:04,  aktualizováno  14:20

Hašení skládky u Litvínova skončilo, jednotky opouštějí požářiště

Hasiči pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova....

Hasiči opouštějí požářiště na skládce Celio u Litvínova, velitel zásahu oznámil dnes odpoledne likvidaci. Požár štěpky zde vypukl v úterý v noci. Na místě v jednu chvíli zasahovalo přes dvacet...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  13:46

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Muži vařili nečekaně kvalitní pervitin, drogu prodávali v několika krajích

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili pervitin, peníze i věci nutné...

Policisté z Rumburku na Děčínsku obvinili jednapadesátiletého a třiatřicetiletého muže kvůli výrobě a prodeji pervitinu, a to v několika krajích. Oběma hrozí trest až deset let ve vězení. Nyní jsou...

12. listopadu 2025  10:47

Moderátorky žhaví El Nordico, v derby budou poprvé: Přestup k rivalovi? Nikdy!

Basketbalové moderátorky při práci: vlevo ústecká Barbora Štěpánová, vpravo...

Kdo ovládne první letošní basketbalové El Nordico? Má lepší fanoušky Ústí, nebo Děčín? Který hráč je nejvíc sympatický a který nejméně? Aneb nejsledovanější zápas Národní basketbalové ligy očima...

12. listopadu 2025  9:45

Řidič ve vysoké rychlosti zbořil kapličku, v autě zasypaném sutí zemřel

Řidič zemřel po nárazu do kapličky v Křižanově na Teplicku. (12. listopadu 2025)

Po nárazu do kapličky v Křižanově u Hrobu na Teplicku zemřel dnes v noci řidič osobního auta. Jel od Oseka směrem na Dubí. Do kapličky zřejmě narazil ve vysoké rychlosti.

12. listopadu 2025  9:43

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen...

12. listopadu 2025  6:27

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.