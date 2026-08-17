Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali. Správa ukázala video od turisty

Autor:
  14:40
Nejvyšší možnou pokutu, tedy deset tisíc korun, dostali v Národním parku České Švýcarsko rodiče chlapce, který přímo před jejich zraky ryl do pískovce nedaleko Pravčické brány. Počínání malého dítěte natočil jiný návštěvník, který následně záznam předal správě parku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Správa národního parku se rozhodla video zveřejnit na sociálních sítích. Na něm je jasně patrné, jak se dítě zabavuje rytím do vyhlídky nad Pravčickou bránou, přičemž rodiče u něj v klidu stojí a vůbec je nenapadne jakkoli zasáhnout.

„Pískovec na vyhlídkách a stezkách není stránkou v návštěvní knize. Každý vryp zůstává součástí krajiny na velmi dlouhou dobu. Byli bychom rádi, kdyby příběhy Českého Švýcarska dál vpisovaly do zdejších skal především vítr, voda a čas,“ uvedla k záznamu správa národního parku.

Podle mluvčího správy Tomáše Salova objevují strážci vrypy na různých místech často. „Obvykle to ale nepublikujeme, protože pachatele chytíme málokdy. A pokud jen na nějaký vryp upozorníme, aniž bychom za něj někoho pokutovali, často se stává, že místo, aby se lidé takového chování vyvarovali, dělají to ještě častěji,“ podotkl Salov.

Výjimkou nejsou ani posprejované skály.

Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli

Návštěvníka, jenž rodinu natočil a následně kontaktoval strážce, pochválil. „Dobrá občanská angažovanost kameramana,“ poznamenal Salov.

Před pár dny správa parku upozornila na jiný případ „občanské neposlušnosti“ – vedoucí s dětmi v době extrémního rizika vzniku požáru rozdělali v rezervaci oheň, od kterého pak navíc bez řádného uhašení odešli. Také v tomto případě padla desetitisícová sankce.

Vstoupit do diskuse (88 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.

Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se...

Sadista ze Siřemi jde na 15 let do vězení. Naprosto výjimečný případ, míní soudkyně

Vrchní soud v Praze projednal odvolání v případu muže, který podle obžaloby...

Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi...

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

Láska z překladače. Americký hokejista a Češka: Evropa je bezpečnější než USA

Premium
Chomutovský hokejista Cole Coskey z USA a jeho česká rodina.

Ztraceno v překladu? Naopak, nalezeno! Když hokejista Cole Coskey začínal randit s Terezou Šarlingerovou, společníka jim dělal Google Translator. A našli lásku. Teď už jsou rodina – i díky tomu...

Šílené, kritizují lidé schody na nádraží. Naděje na rychlou nápravu není

Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)

Lidé s kočárky, senioři či cestující s těžkými kufry narážejí na železničním nádraží v Mostě na nepříjemnou past. Schodiště vedoucí na jednotlivá nástupiště z propojovacích podchodů totiž postrádají...

Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali. Správa ukázala video od turisty

Dítě v národním parku rylo do pískovce, rodiče se dívali

Nejvyšší možnou pokutu, tedy deset tisíc korun, dostali v Národním parku České Švýcarsko rodiče chlapce, který přímo před jejich zraky ryl do pískovce nedaleko Pravčické brány. Počínání malého dítěte...

17. srpna 2026  14:40

Bylo to jinak. Opilý senior upadl na silnici, policii balamutil historkou o sražení autem

Senior hlásil že ho srazilo auto, jeho výmysl odhalil záznam z kamery

Policisté v Žatci řešili na první pohled vážný dopravní incident. Čtyřiasedmdesátiletého muže podle jeho výpovědi srazil na silnici osobní automobil a z místa nehody ujel. Při následném vyšetřování...

17. srpna 2026  14:06

D7 u Loun stála kvůli muži na mostě nad dálnicí, pomohl vyjednavač

ilustrační snímek

Policie dnes kolem poledne na několik desítek minut zastavila v obou směrech provoz na D7 u Loun. Zásah všech složek IZS si vynutil muž, který stál na mostě nad komunikací. Ve 12:40 policie oznámila,...

17. srpna 2026  12:19,  aktualizováno  12:58

Celníci našli na Teplicku deset kilogramů drog, výrobci ředili heroin kofeinem

Na Teplicku našli celníci téměř deset kilo drog

Celníci našli na Teplicku téměř deset kilogramů drog – heroinu, kokainu a metamfetaminu neboli pervitinu. Společně s ústeckými kriminalisty zadrželi dva muže.

17. srpna 2026  11:58,  aktualizováno  12:24

To je ale krása. Zaniklá osada ukrývá výjimečnou sbírku skla, patří bagristovi

Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...

Tisíce skleněných váz, mís, figurek, světel, baněk a uměleckých děl má v zaniklé osadě Velichov proměněné na resort v Českém středohoří Milan Talský, kterého ke sběratelství přivedl nález u...

17. srpna 2026  9:21

Kapli rozkradli, sochy z ní někdo rozstřílel. Teď dostává opravenou tvář

Kaple sv. Cyrila a Metoděje po dokončení prací v roce 2025. První etapa obnovy...

V Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, finišuje obnova barokní kaple sv. Cyrila a Metoděje. Po druhé světové válce přišla kaple o vybavení, které bylo zčásti rozkradeno, sošky z kaple pak...

17. srpna 2026  7:07

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Pohádkové postavy jsou její život, teď s nimi žena zaplnila zámek Skalka

Pohádková výstava na zámku Skalka na Litoměřicku

Zámek Skalka ve Vlastislavi na Litoměřicku rozšířil svou stálou expozici o Pohádkovou výstavu, která představuje 90 postaviček z českých pohádek v životní velikosti. Pro novinku na zámku...

16. srpna 2026  8:38

Guddalův gólový debut na Letné. Jsem vysoký, chci toho využívat častěji, slíbil

Sparťan Tobias Guddal otevřel skóre zápasu proti Teplicím.

Debut ve sparťanském dresu mu příliš nevyšel, o týden později si to ale na Letné vynahradil. Gólově se prosadil a přispěl sparťanským fotbalistům k vysoké výhře 4:1. „Bylo důležité proti Teplicím...

16. srpna 2026  6:11

Sparta - Teplice 4:1, domácí rozhodli v závěru půle, zářil křídelník Alcócer

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví gól do sítě Teplic.

Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25...

15. srpna 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Studny na severu Čech vysychají, v některých obcích už není čím zalévat

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Dlouhodobý nedostatek srážek začíná v Ústeckém kraji ohrožovat také zdroje pitné a užitkové vody ve studních. Na drtivé většině sledovaných míst nyní panuje mimořádně podnormální nebo silně...

15. srpna 2026  7:07

Tisíc tun odpadu s toxickým kadmiem míří na Litoměřicko. Obce se bouří

Likvidátor toxických kadmiových kalů na ilustračním snímku

Více než tisíc tun odpadu obsahujícího toxické kadmium se má přesunout ze Šumperska do Ústeckého kraje. Cílovou lokalitou je skládka v Lukavci nedaleko Lovosic. Plánovaný převoz však narazil na odpor...

14. srpna 2026  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×