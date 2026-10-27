Květiny ve Středohoří trpí kvůli suchu i zvěři. Botanici tam vysadili stovky nových

První lokalitou byl vrch Bořeň na Teplicku. Botanici zde vysadili 146 hvězdnic alpských. „Patří k nejvzácnějším rostlinám české přírody. V severních Čechách dnes přežívají pouze na třech lokalitách – na Bořni, Sedle a Klíči. Další výskyt v České republice je znám z Jeseníků,“ přibližuje ředitel teplické botanické zahrady Jan Ptáček.
Dodává, že na Bořni je populace těchto rostlin velmi malá. „Na populaci hvězdnice alpské se negativně projevují změny klimatu, zejména pak dlouhodobé sucho,“ vysvětluje.
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Dále botanici zamířili na Babinské louky na Ústecku, kde vysadili 84 zvonovců liliolistých. I tento druh se v české přírodě zachoval jen na několika málo místech, konkrétně pěti, a právě okolí zaniklé vsi Babiny I je jedno z nich.
„Populace zvonovců jsou proto velmi vzácné a jejich posilování může přispět k dlouhodobému zachování tohoto druhu v české přírodě,“ říká Ptáček. Sázení zde probíhalo i loni.
Na to, že je zvonovců v Česku málo, má vliv mimo jiné třeba to, že si na nich s oblibou pochutnává přemnožená srnčí zvěř. „Sazeničky jsme proto vysadili do oplocenky,“ říká Jarmila Kostiuková z AOPK. „Doufáme, že se tu novým rostlinám bude dařit,“ doplňuje.
Nově vysazené kusy vypěstovali odborníci z botanické zahrady z rostlinného materiálu, který odebrali přímo v severočeských kopcích. „Z Českého středohoří rostlinu vezmeme, v Teplicích ji rozmnožíme a zase ji vracíme do stejného regionu,“ popisuje Ptáček.
Tento postup má svůj význam – nejde totiž jen o zvýšení počtu ohrožených květin, ale i o to, aby byly pokud možno zachovány jejich místní genetické vlastnosti.
Hvězdnice alpská je vytrvalá bylina. Jméno dostala kvůli květenství, které připomíná modrofialové hvězdy. Zvonovec liliolistý pak lidé poznají podle bleděmodrých zvonečků a vonných květů.
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27. července 2026