Podřízl svého psa, vykopal mu hrob. Hrůzný čin u soudu mladík přiznal, ale nevysvětlil

„Cítím se vinen. Spáchal jsem to, co je napsáno v obžalobě,“ uvedl před Okresním soudem v Děčíně jednadvacetiletý Křikava. Nic dalšího neřekl. Není tedy jasné, proč psa podřízl. Muž se aktuálně nachází ve vězení kvůli jinému trestnému činu.
Otřesný případ se odehrál 21. února v podvečer v České Kamenici. Podle obžaloby muž odvedl fenku jménem Chilli do lesa kousek od svého bydliště a uvázal ji ke stromu. Následně ji zaklekl a nožem jí podřízl hrdlo.
Deseticentimetrová řezná rána přerušila krční svaly, poškodila jícen, hrtan a dýchací trubici. Zvíře v důsledku zranění nebylo schopné polykat a vzduch cirkuloval skrze otevřenou ránu na krku, nikoli tlamou a nosem. Fenka silně krvácela. „Pokud by nedošlo k jejímu včasnému veterinárnímu ošetření, zahynula by v řádu hodin či dní ve značném utrpení,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka.
Obžalovaný dokonce na místě pro fenku vykopal hrob, kde ji hodlal pohřbít. To ale nakonec neudělal. Ve zbídačeném stavu zvíře našli policisté.
Soud Křikavovo prohlášení viny přijal.
Družka obžalovaného odmítla vypovídat. Sousedka páru popisovala, že oba své psy bili za neposlušnost. „On do nich občas kopl, když neposlouchali. Jeho družka je bila vodítkem,“ uvedla.
Partneři se prý do domu přistěhovali před Vánocemi. V novém bydlišti ale neplatili nájem, a tak o byt přišli. Před soudem také uvedla, že za to, co se stalo, může podle ní družka obžalovaného, která psy domů přivedla. „On chodil na melouchy, přišel z práce a doma byli dva bojoví psi. Postavila ho před hotovou věc,“ dodala žena s tím, že takto jí to řekl sám obžalovaný.
|
30. července 2025
Křikavu zkoumal znalec, který konstatoval, že netrpí duševní chorobou, ale jeho chování je impulsivní.
Soudce chce před vynesením rozsudku slyšet ještě dalšího svědka. Hlavní líčení je odročené na začátek listopadu.
Obžalovanému hrozí za týrání trest odnětí svobody od dvou do šesti let. Žalobce pro něj původně zamýšlel navrhnout tři a půl roku vězení, což ale po doznání obžalovaného přehodnotí. „Vzhledem k prohlášení viny je předpoklad, že návrh trestu z mé strany bude modifikovaný směrem dolů,“ uvedl Otipka.
|
Zázrak jménem Chilli. Majitel ji podřízl, teď už fenka zase běhá za míčkem
Fenka Chilli je stále v útulku. „Máme svolení k adopci, takže může být umístěna do nového domova. Ovšem vzhledem k plemeni je vhodná pouze pro zkušeného chovatele. Chilli je temperamentní a její výcvik bude náročnější. Má ale ráda lidi. Zájemce budeme důkladně prověřovat,“ uvedl ošetřovatel útulku Jaroslav Kácha.