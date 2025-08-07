Nevšední stavby oživily údolí. V Česku se poprvé konal světový kemp architektury

  10:56
V Rabštejnském údolí v České Kamenici na Děčínsku vytvořili studenti architektury z různých koutů světa pět nevšedních objektů. Do budoucna poslouží turistům mimo jiné k ubytování.
Stavba, kterou vytvořili studenti v rámci mezinárodního festivalu architektury Cabin Fever v Rabštejnském údolí v České Kamenici na Děčínsku. (6. srpna 2025) | foto: ČTK

Architektonický kemp Cabin Fever se letos poprvé konal v České republice. Prázdninová akce, která začala jako aktivita studentů, má už patnáctiletou tradici. V minulosti byl mezi účastníky Jan Mach ze studia Mjölk, který aktuálně působí v České Kamenici jako městský architekt. Když se pořadatelé rozhodli pro Česko, navázali s ním kontakt a ten je přivedl do města na pomezí Labských pískovců, Lužických hor a Českého středohoří.

Studenti pracovali v týmech a bydleli ve stanovém městečku. Tvořili podle starosty Jana Papajanovského (STAN) bez ohledu na počasí. Nápomocni jim byli lidé z technických služeb města či místní hasiči, kteří se postarali o pohodlí účastníků.

Ti vytvořili drobné stavby, ke kterým v následujících letech možná přibudou další. Menší kabinky využije město jako netradiční ubytování.

„Postavili to v místech, kde probíhal tábor. Máme vytipovanou lokalitu poblíž, kde bychom chtěli zřídit glampingový resort. Tam kabinky a další vytvořené objekty přesuneme. Nejprve ale musíme pořídit změnu územního plánu, na které se teď pracuje,“ uvedl Papajanovský.

Výtvory studentů si zatím mohou prohlédnout zájemci při cestě údolím.

