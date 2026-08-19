Zásah inspektorů na Chomutovsku. Žena musí porazit skot, nemá pro něj krmivo

Na kontrolu vyrazili inspektoři se zástupcem obce s rozšířenou působností, což je v daném případě Chomutov. Pes byl ve velmi špatném stavu, podvyživený, měl rozsáhlý zánět dásní, chyběl mu mikročip a chovatelka nepředložila ani doklad o vakcinaci proti vzteklině. Úředník proto rozhodl o okamžitém umístění psa do náhradní péče. „Chovatelka svým jednáním porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání i veterinární zákon,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.
V tomto ohledu tak případ poputuje na obecní úřad, kde bude ženě hrozit pokuta v řádech statisíců.
Na stejném pozemku žily krávy v prostoru zaplněném různými nebezpečnými předměty, o které se mohly poranit. Ve stájích byla vysoká vrstva směsi výkalů, bahna a minimálního množství podestýlky, což zvířatům výrazně ztěžovalo pohyb. Také v chovu skotu zjistili podle Vorlíčka inspektoři závažné nedostatky. Zvířata nebyla označena ušními známkami.
V zadní části stáje našli kontroloři vyschlý uhynulý kus dospělého skotu a dva starší kadávery drůbeže. „Zjištěný stav svědčí o tom, že s uhynulými zvířaty nebylo nakládáno v souladu s veterinárním zákonem,“ uvedl mluvčí.
Krajská veterinární správa podá obci návrh na poražení všech zvířat nejpozději do října 2026. Důvodem je skutečnost, že chovatelka nemá zajištěné dostatečné zásoby krmiva na zimní období. „Současně jí veterinární správa uloží sankce za porušení veterinárního i plemenářského zákona v souvislosti s chovem skotu,“ doplnil mluvčí.