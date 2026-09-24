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Na kraji Loun vznikne Alzheimer centrum, firma přestaví 20 let prázdný hotel

Miroslava Strnadová
  8:59
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)

Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024) | foto: Miloslava Hálová, MF DNES

Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
6 fotografií
Roky opuštěný hotel Graf na hranici Loun a sousedních Černčic přestaví jeho vlastník na Alzheimer centrum s kapacitou 200 lůžek. Stavební úřad v Lounech už k záměru vydal potřebná povolení.

Pětipatrový objekt je prázdný bezmála dvacet let. Dříve jeho část využívala také střední odborná škola a sídlila tu dětská psychiatrická léčebna. Budovu tehdy vlastnil Ústecký kraj, který ji následně prodal v dražbě, a majitelé se potom několikrát změnili.

Nynějším vlastníkem je společnost SC – Louny. Podle jejího jednatele Radka Diviše má rekonstrukce začít na jaře příštího roku, náklady budou více než 200 milionů korun. „Práce budou trvat rok. Zahájit provoz bychom tedy chtěli v roce 2028,“ uvedl Diviš.

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Z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že firma plánuje rozsáhlý objekt zrekonstruovat a vybudovat v něm moderní centrum, které propojí zdravotní a sociální služby se zaměřením na péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence.

Obec Černčice, v jejímž katastru budova stojí, projekt podporuje. „Máme přísný územní plán, který pro tento objekt jiné využití ani nedovoluje. Obec proto záměr podporuje,“ popsal starosta Černčic Radek Kozák (SNK pro Černčice) s tím, že v minulosti měla obec i místní obavu, aby zde nevznikla ubytovna pro lidi na sociálních dávkách.

Lounský stavební úřad před několika dny povolil demolici nepotřebných objektů v areálu i samotnou rekonstrukci hlavního budovy. Součástí projektu je kompletní vybourání a proměna vnitřních dispozic hlavního objektu, jeho zateplení, instalace nových výtahů i vybudování vlastní kuchyně s jídelnou.

Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
Budova někdejšího hotelu Graf v Černčicích na Lounsku (říjen 2024)
6 fotografií

Stavba počítá s vysokou mírou energetické soběstačnosti – vytápění zajistí hlubinné geotermálních vrty spojené s tepelnými čerpadly a na střechách budou osazeny fotovoltaické panely.

Proměnou projde i vnější areál, kde vznikne parkoviště pro 65 aut, zelená odpočinková zóna a multifunkční akumulační jezírko. To poslouží zároveň jako požární nádrž či vsakovací retenční systém pro dešťovou vodu.

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