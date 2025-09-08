Levné bydlení v Ústeckém kraji? Realita je jiná, ceny nájmů rostou razantně

Ceny nájmů v Ústeckém kraji neustále rostou, což pro mnoho rodin představuje velkou finanční zátěž. Zatímco v letech 2020 a 2021 se dal byt 2+1 sehnat za 7 až 9 tisíc korun měsíčně, dnes se ceny běžně pohybují okolo 12 tisíc. Ačkoliv region stále patří k levnějším, dostupnost bydlení se pro místní rychle zhoršuje.
Paní Martina s přítelem se v roce 2022 stěhovali do Ústí nad Labem. Našli si byt 2+1 za 9 tisíc korun, v lokalitě s dobrou dostupností do centra. Přišlo jim to výhodné, a dokonce si začali plánovat, že za pár let přejdou do vlastního. Jenže když jim letos majitel nabídl prodloužení smlouvy, oznámil zároveň nové nájemné – 12 tisíc korun měsíčně. „Je to skoro o polovinu víc, než jsme platili. Už teď nám nájem a energie „sežerou“ skoro celou jednu čistou výplatu. Na spoření na hypotéku není šance,“ říká Martina.

Podobný příběh se dnes opakuje u desítek dalších rodin v krajském městě. Realitní makléř Tomáš Krsek z M&M Reality potvrzuje, že ceny nájmů vzrostly razantně. „Za poslední tři roky vidíme v Ústí nárůst nájmů u bytů 2+1 zhruba o 30 až 40 procent. Zatímco v roce 2022 se pronajímaly kolem 8 tisíc korun, dnes není výjimkou 12 tisíc. Největší zájem je o byty po rekonstrukci a v klidnějších čtvrtích,“ uvádí.

Ani Děčín nezůstal ušetřený. Paní Jana s manželem zde před třemi lety sehnali byt na sídlišti za necelých 8 tisíc korun. Bylo to levnější než v Ústí a měli radost, že konečně našli stabilní domov. Jenže letos jim majitel zvýšil nájem na 13 500 korun. „Je to pro nás obrovský zásah do rozpočtu. Máme malé dítě a musíme hodně přemýšlet, co si můžeme dovolit. Z dovolené letos nebude nic,“ popisuje Jana.

Podle údajů z realitních portálů se dnes v Děčíně ceny nájmů za byty 2+1 pohybují od sedmi do 13 tisíc korun, podle lokality a stavu bytu.

Slušný byt? Za pár dní je pryč

Miluše Česneková z firmy RE/MAX dodává, že zájem o nájmy je v Děčíně dlouhodobě vysoký. „Rodiny i jednotlivci preferují byty ve slušném stavu, ideálně po částečné rekonstrukci, a pokud se takový byt objeví, bývá obsazen během několika dnů. Nájemní bydlení je v regionu pro řadu lidí jedinou reálnou možností, jak si zajistit střechu nad hlavou,“ vysvětluje.

Podobná situace je i na Lounsku. Mladý pár Lukáš a Tereza si v roce 2020 pronajali byt 2+1 v Lounech za 7 200 korun. Doufali, že časem dosáhnou na hypotéku a pořídí si vlastní bydlení. Jenže jejich nájem mezitím vzrostl na více než 10 tisíc a na vlastní úvěr stále nedosáhli. „Už jsme dvakrát žádali, ale vždycky to zkrachovalo na vlastním kapitálu. Nemáme šanci našetřit, když polovina výplaty padne na bydlení,“ poznamenává Lukáš.

V Lounech se nyní ceny nájmů za podobné byty pohybují mezi 9 a 12 tisíci korun.

Příčiny růstu jsou různé – inflace a dražší energie, které majitelé promítají do nájmů, i rostoucí poptávka ze strany studentů a rodin, které na hypotéku – na rozdíl od předchozích let, kdy podmínky schválení byly mírnější – nedosáhnou. Své sehráli i investoři, kteří kupují byty jako zdroj zisku. Výsledkem je, že se nájemní byty na trhu příliš neohřejí, v lepších lokalitách mizí během pár dnů a lidé bez rezerv jsou nuceni přijmout i bydlení, které by jinak nechtěli.

Past drahoty a nízkých mezd. Bez pomoci rodičů mladí nedosáhnou na bydlení

Rozdíly mezi jednotlivými městy v kraji jsou patrné. V Ústí je růst nejvýraznější, protože město přitahuje zmíněné studenty univerzity i pracovníky z okolí. Děčín je díky své poloze blízko hranic atraktivní i pro ty, kteří dojíždějí za prací do Německa, a proto jsou zde ceny vyšší v oblíbenějších čtvrtích. Louny a Litoměřicko zase ovlivňuje dostupnost Prahy. Což zvyšuje poptávku.

Dopady na obyvatele jsou přitom nejen ekonomické, ale i sociální. Mladé páry často odkládají založení rodiny, protože se necítí jistě. Starší lidé, kteří se rozvedli nebo zůstali sami, mají problém najít menší byt za přijatelnou cenu.

Odborníci čekají další růst cen

Do budoucna odborníci očekávají, že ceny nájmů porostou i nadále, i když pomalejším tempem než v uplynulých třech letech. Nejžádanější zůstanou byty v klidných lokalitách s dobrou dopravní dostupností a možností parkování. Pokud Česká národní banka ještě více sníží úrokové sazby, může se část nájemníků přesunout zpět k vlastnickému bydlení, což by růst nájmů mohlo zmrazit.

Že se trh změnil, vidí i realitní odborníci. „Ústecký kraj býval dlouho vnímán jako levný. Ale to už neplatí. Ceny se přiblížily zbytku republiky a místní obyvatelé to pociťují velmi citelně,“ shrnuje Miluše Česneková z RE/MAXu.

A právě to je možná největší problém – region, který měl být útočištěm pro ty, kdo si bydlení jinde nemohou dovolit, dnes sám čelí krizi dostupnosti. Pokud se situace nezmění, vyroste celá generace rodin, které budou celý život v nájmu, aniž by měly šanci na vlastní bydlení.

