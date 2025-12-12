Tak kolik toho vezete? Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák

,
  8:50
Jedete na předvánoční nákupy do Polska či Německa? Můžete se setkat s kontrolami. Němci i Poláci kontrolují osobní doklady hlavně na cestě k nim, čeští celníci si naopak hlídají, co lidé dovážejí, zda posádka neveze větší množství cigaret nebo alkoholu.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Foto: Celní úřad Brno

„Jeli jsme na nákupy do Polska a hned za hranicí nás zastavili čeští celníci na odpočívadle. Brali asi každé desáté vozidlo. Prohlédli kufr, zeptali se, kolik máme láhví alkoholu, ukázali jsme jim dvě láhve vína. Zasalutovali a nechali nás jet,“ uvádí Marta Černá z Prahy, která jela na předvánoční nákup do polské Bogatyně.

„Kontrolují všichni – Němci, Poláci i Češi. Němci na cestě do Německa permanentně, ale ti chtějí vidět občanku, Poláci jako by jim to udělali natruc, tak si zavedli kontroly také, no a na české straně jsou pak Češi,“ říká Martin, který bydlí nedaleko saské Žitavy asi rok. „Za ten rok mě čeští celníci zastavili při cestě z Německa dvakrát, jednou na odpočívadle, jednou za mnou vyjeli na houkačkách. Na rozdíl od Němců chtěli vidět kufr auta a co vezu. Ptali se po cigaretách a alkoholu.“

Kontroly pak potvrdili serveru iDNES.cz ještě další dva nakupující v Drážďanech, kteří za hranicí byli minulý týden. Na dálnici D8 stojí celníci na odpočívadlech za tunely v Krušných horách nebo pak na první benzinové pumpě pod Krušnými horami, kromě kontrol kamionů namátkově prohlížejí více naložená osobní auta.

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

„Němců si u nás nevšímají, ale tu a tam zastaví dodávku na českých značkách nebo vyjedou za viditelně naloženým osobním autem. Mám pocit, že se zaměřují spíše na starší vozidla,“ říká Marta, která jezdí denně do Drážďan, kde pracuje jako pokojská v hotelu. Spolu s dalšími dvěma kolegyněmi se sejdou v Krásném Lese a pak se v řízení do Drážďan střídají.

Na rozdíl od Martina ze Žitavy, má Marta pocit, že kontrol teď před Vánoci s tím, jak našinci jezdí na nákupy dárků nebo do marketů pro levnější věci na pečení, přibylo.

Amálie Kolářová, mluvčí Celního úřadu v Liberci, pod který spadá jak Ústecký, tak Liberecký kraj, uvádí, že kontroly osobních aut nejsou nic neobvyklého a jsou kontinuální, víc lidí na ně v předvánočním čase nasazeno není.

„Osobní auta se kontrolují celý rok, není to nic neobvyklého. Kontrolují se z toho důvodu, že se hledá zboží uniklé celnímu dohledu, což znamená nadlimitní převoz cigaret, tabákových výrobků, nafty a to samozřejmě se nevozí jen v dodávkách nebo v kamionech, ale vozí se to i v osobních automobilech.“

Převoz zboží z Polska a Německa k nám probíhá v rámci EU a Schengenského prostoru, což znamená, že většina zboží pro soukromou spotřebu se může převážet bez limitů a celních kontrol a bez povinnosti řešit celní řízení, mít speciální dokumentaci nebo platit clo.

110 litrů piva, 800 cigaret...

Ovšem v případě alkoholu a tabákových výrobků je limit 10 litrů lihovin, 20 litrů fortifikovaného vína (s příměsí pálenky), 90 litrů „běžného“ vína a 110 litrů piva. U tabákových výrobků je to 800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků nebo jeden kilogram tabáku pro kouření a čtvrt kila pro zahřívání. „Tyto limity jsou vodítkem pro případnou kontrolu. Potraviny je možné mezi státy EU převážet bez omezení,“ dodává Kolářová.

U kamionové dopravy a profesionální přepravy zboží, které je určené pro obchodování, se množstevní limity neuplatňují. Podstatné je splnění legislativních a daňových povinností. Tady celníci kontrolují jen standardní přepravní dokumenty, například fakturu a nákladní list.

A s přepravou většího, tedy nadlimitního množství cigaret nebo alkoholu podléhajícího clu se celníci skutečně setkávají. Typické je to právě pro polsko-českou hranici. Tady od konce července do 9. prosince celníci našli větší množství cigaret, tabáku ke kouření a zahřívaného tabáku v 79 případech. Na česko-německé hranici v Ústeckém kraji to bylo jen při osmi kontrolách. Pokud jde o meziroční srovnání, tak čísla za rok 2024 jsou téměř totožná.

Ve všech případech celníci nadlimitní zboží zabavili. Pokud byste se do podobné situace dostali, počítejte s vymáháním cla a spotřební daně, pokutou za přestupek při porušení pravidel s nakládáním s tabákovými výrobky. Pokud únik na daních přesáhne 10 tisíc korun, může být zahájeno trestní řízení pro podezření ze zkrácení daně, poplatků a jiných povinných plateb. Spodní hranice pokuty, jak uvádějí celníci, není určena, horní může dosáhnout až milionu korun.

Pro orientaci ale může posloužit případ ze svodky, kdy cizinec v Libereckém kraji před časem převážel 150 kartonů (30 tisíc cigaret), daňový unik byl vypočítán na skoro 100 tisíc a ve správním řízení byla stejná i pokuta. Další řidič, který vezl 21 kilo řezaného tabáku, musel doplatit na dani skoro 60 tisíc a na pokutu čeká.

25. dubna 2024
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Tak kolik toho vezete? Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák

Ilustrační snímek

Jedete na předvánoční nákupy do Polska či Německa? Můžete se setkat s kontrolami. Němci i Poláci kontrolují osobní doklady hlavně na cestě k nim, čeští celníci si naopak hlídají, co lidé dovážejí,...

12. prosince 2025  8:50

Obávaná věznice se změní v moderní bydlení. Nájemníky si město pečlivě vybere

Budova bývalé vojenské věznice v Žatci. Začíná její proměna na byty. (prosinec...

Z roky nevyužívané bývalé vojenské věznice v ulici Obránců míru v Žatci vznikne moderní městský bytový dům. Přestavba za více než 47 milionů korun začala před pár dny a potrvá rok. Ve třech podlažích...

11. prosince 2025  14:40

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

Město se roky pře s krajem o peníze ze sbírky po bouři. Komu připadnou miliony?

Stebno na Lounsku. Nová autobusová zastávka se místním nelíbí, protože...

Neobvyklá přetahovaná o humanitární peníze se strhla mezi městem Kryry na Lounsku a Ústeckým krajem. Strany se přou o 9,2 milionu korun. Jde o nevyčerpaný zůstatek sbírky, v níž lidé posílali peníze...

11. prosince 2025

Děčín potvrdil výbornou domácí bilanci, jako druhý v sezoně získal skalp Brna

Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam...

Děčínští basketbalisté porazili v první repríze květnového semifinále v dohrávce 5. ligového kola Brno 77:73 a doma vyhráli sedmý z osmi zápasů. Svěřenci Tomáše Grepla ve své hale nestačili jen na...

10. prosince 2025  21:33,  aktualizováno  22:03

Most získá vytoužené jezero. Postup pro bezúplatný převod schválila vláda

Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...

Vláda schválila postup pro bezúplatný převod území jezera Most na město. Most tak získá klíčovou lokalitu pro další rozvoj rekreační oblasti. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) to označil za zásadní...

10. prosince 2025  15:46

Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou

Policie České republiky.

Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dnů, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...

9. prosince 2025  10:26,  aktualizováno  10. 12. 15:17

Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). (24. 10. 2022)

Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský patrně aspiruje na český rekord, tedy alespoň pokud jde o výši odměn, jakou může pracovník v jeho pozici dostat. A to přestože soud potvrdil jeho...

10. prosince 2025  14:13

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

10. prosince 2025  12:43

Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne

Ilustrační snímek

Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta místního domova pro mentálně postižené vzduchovkou. Vadil mu hluk, který dělal při uklízení. Podle...

10. prosince 2025  11:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Děčín opět otevře Růžovou zahradu, barokní skvost opravovali přes dva roky

Růžová zahrada na děčínském zámku (prosinec 2025)

Po více než 2,5 roku trvající rekonstrukci se v neděli 14. prosince návštěvníkům opět otevře Růžová zahrada na děčínském zámku. Nově zpřístupněné budou bašty s výhledem do Křížové ulice, severní...

10. prosince 2025  6:41

Sluneta se do cizinců netrefila, posilu hledá marně: Sehnat pivota je nejtěžší

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...

Výsledkově už se basketbalová Sluneta rozjasňuje, ale slibovaná posila je zatím v mlze. Šéf Tomáš Hrubý slíbil náhradu za propuštěného pivota J. D. Eatmona do konce reprezentační přestávky, jenže...

9. prosince 2025  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.