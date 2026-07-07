Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Gucci, Guess nebo Louis Vuitton. Celníci v Hřensku zabavili padělky za miliony

Autor:
  17:30
Další rozsáhlý zásah proti prodejcům padělků mají za sebou celníci ve Hřensku na Děčínsku. V jediné provozovně na místní tržnici zajistili více než tisíc výrobků podle všeho napodobujících luxusní světové značky. Hodnota originálů by přesáhla 14 milionů korun.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pracovníci sekce dohledu Celního úřadu vyrazili do Hřenska na začátku letních prázdnin. Při kontrole odhalili celkem 1 175 kusů padělaného zboží, které bylo rozděleno do zhruba padesáti druhů výrobků. Největší část tvořily kabelky, peněženky a spony na opasky značek Gucci, Guess, Louis Vuitton, Michael Kors či Prada. Hodnota originálních výrobků, které padělky napodobovaly, činí 14 604 700 korun.

Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. (červenec 2026)
Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. (červenec 2026)
Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. (červenec 2026)
Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. (červenec 2026)
Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun. (červenec 2026)
16 fotografií

„Celní správa v tomto případě vystupuje jako prostředník. Zadržené zboží nafotíme a zašleme držitelům ochranných známek. Ti posoudí, zda se skutečně jedná o padělky,“ vysvětlil mluvčí celní správy Jan Moc.

Pokud majitelé ochranných známek potvrdí, že jde o padělky, může být zboží ve zjednodušeném řízení zlikvidováno. Další postup je pak na samotných držitelích práv, kteří se mohou rozhodnout pro soudní spor s prodejcem.

Dior pro vás za 450 korun. Malebné Hřensko zůstává tržnicí obří razii navzdory

Podobné záchyty nejsou na tržnici ve Hřensku ničím výjimečným. Podle mluvčího celní správy zde celníci při loňské akci zajistili padělané zboží v hodnotě zhruba 60 milionů korun. Při tehdejší razii v centru obce zkontrolovali osm stánků a provozoven provozovaných převážně vietnamskými prodejci. Objevili také čtyři skryté sklady.

Kvůli havarijnímu technickému stavu jednoho z objektů, který sloužil jako utajený sklad, museli při zásahu spolupracovat s profesionálními i dobrovolnými hasiči.

Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

Celní správa bude v kontrolách pokračovat. Cílem je chránit spotřebitele před nekvalitními a nebezpečnými padělky a zároveň i majitele ochranné známky před porušováním práv duševního vlastnictví.

Obec Hřensko se snaží podobu ulice podél říčky Kamenice, kde se tržnice nachází, zkultivovat. Obchodníci museli některé stánky zmenšit. Jejich části totiž zabíraly obecní chodník a úřad prodejcům užívání neprodloužil.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

ilustrační snímek

Severočeští kriminalisté vyšetřují podezření na závažnou trestnou činnost v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opioidů a v...

Miliardář Staněk o Mostu: Skvělý old school okruh. Co potíže s hlukem?

Premium
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Roman Staněk, předseda představenstva...

Víc automobilů a formulí. Hvězdy na trati i v padoku. Autodrom Most chce pod miliardářem Romanem Staňkem starším, novým majitelem, pokračovat v rozmachu. S ambicí stát se srdcem českého motorsportu,...

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

Gucci, Guess nebo Louis Vuitton. Celníci v Hřensku zabavili padělky za miliony

Celníci objevili na tržnici v Hřensku padělky v hodnotě téměř 15 milionů korun....

Další rozsáhlý zásah proti prodejcům padělků mají za sebou celníci ve Hřensku na Děčínsku. V jediné provozovně na místní tržnici zajistili více než tisíc výrobků podle všeho napodobujících luxusní...

7. července 2026  17:30

Spor o hluk. Není to zákaz podnikání, jen omezení, zamítl soud stížnost autodromu

Letecký pohled na mostecký autodrom

Ústavní soud (ÚS) zamítl v úterý jako nedůvodnou stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru...

7. července 2026  14:59,  aktualizováno  15:20

Kočku trápili v zapnuté sušičce, trestný čin to nebyl. Zvíře zřejmě zakousl pes

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Případ údajného utýrání kočky, kterou podle prvotního podezření dva mladíci z Litoměřicka zavřeli do sušičky na prádlo a následně předhodili psovi, není trestným činem. Policie věc předala městskému...

7. července 2026  9:53

Lovosice nesmí rušit užívání ploch na plakáty, řekl soud. Odstranění nenařídil

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Spor Lovosic se společností Rengl o její reklamní plakátovací plochy vstoupil do dalšího dějství. Okresní soud v Litoměřicích totiž vyhověl firmě a zakázal městu rušit užívání devíti výlepových...

7. července 2026  7:07

Hořící fritéza způsobila požár v hotelu na Děčínsku. Evakuovalo se osm lidí

Hasiči zasahovali u požáru hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku (6. července 2026)

Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí před polednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě, před ohněm evakuovali osm lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě oheň odsáváním rozšířil...

6. července 2026  15:17

Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.

V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy...

6. července 2026  11:26

2x 206 cm. Ústí má asi nejvyšší brankářský tandem světa, po Holém přišel Srb

Luka Savič v dresu Loznice, nyní posila Ústí nad Labem.

Ústecký fotbal zase ohromil, v nové sezoně vsadí v brance na dvě věže. Díky nejčerstvějšímu příchodu Luky Saviče poskládal klub z města nad Labem nejvyšší tandem gólmanů v českých profesionálních...

6. července 2026  10:33

Průzkum po sesuvu náspu v Žalhosticích železničáři odkládají, trať monitorují

Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....

Dlouhou dobu avizovaný průzkum problémového železničního náspu v Žalhosticích na Litoměřicku, který Správa železnic (SŽ) naplánovala po sesuvu jeho části z června 2024, stále není. Cestující se...

6. července 2026  7:07

Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Ilustrační foto.

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel,...

5. července 2026  12:32

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce získá novou fasádu

V městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády...

V Městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády cenného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi její největší kulturně-historické poklady. Kostel patří od...

5. července 2026  7:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn

ilustrační snímek

Vyprošťování havarovaného nákladního automobilu na D8 mezi Roudnicí nad Labem na Litoměřicku a Novou Vsí uzavřelo po jedné hodině odpoledne dálnici D8 ve směru na Prahu. Policie odkláněla dopravu na...

4. července 2026  15:23,  aktualizováno  16:30

Holý o (ne)obutí Grigarových bot či Artisu: Brněnské derby v lize bude fantazie

Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....

Líná huba, holý neštěstí, řekl si brankář Tomáš Holý, věrný svému příjmení, a zaťukal na dveře druholigového ústeckého klubu. Chcete mě? Chceme! Teď je fotbalový habán s anglickou minulostí a startem...

4. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.