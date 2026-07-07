Gucci, Guess nebo Louis Vuitton. Celníci v Hřensku zabavili padělky za miliony

Pracovníci sekce dohledu Celního úřadu vyrazili do Hřenska na začátku letních prázdnin. Při kontrole odhalili celkem 1 175 kusů padělaného zboží, které bylo rozděleno do zhruba padesáti druhů výrobků. Největší část tvořily kabelky, peněženky a spony na opasky značek Gucci, Guess, Louis Vuitton, Michael Kors či Prada. Hodnota originálních výrobků, které padělky napodobovaly, činí 14 604 700 korun.
„Celní správa v tomto případě vystupuje jako prostředník. Zadržené zboží nafotíme a zašleme držitelům ochranných známek. Ti posoudí, zda se skutečně jedná o padělky,“ vysvětlil mluvčí celní správy Jan Moc.
Pokud majitelé ochranných známek potvrdí, že jde o padělky, může být zboží ve zjednodušeném řízení zlikvidováno. Další postup je pak na samotných držitelích práv, kteří se mohou rozhodnout pro soudní spor s prodejcem.
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Dior pro vás za 450 korun. Malebné Hřensko zůstává tržnicí obří razii navzdory
Podobné záchyty nejsou na tržnici ve Hřensku ničím výjimečným. Podle mluvčího celní správy zde celníci při loňské akci zajistili padělané zboží v hodnotě zhruba 60 milionů korun. Při tehdejší razii v centru obce zkontrolovali osm stánků a provozoven provozovaných převážně vietnamskými prodejci. Objevili také čtyři skryté sklady.
Kvůli havarijnímu technickému stavu jednoho z objektů, který sloužil jako utajený sklad, museli při zásahu spolupracovat s profesionálními i dobrovolnými hasiči.
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Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas
Celní správa bude v kontrolách pokračovat. Cílem je chránit spotřebitele před nekvalitními a nebezpečnými padělky a zároveň i majitele ochranné známky před porušováním práv duševního vlastnictví.
Obec Hřensko se snaží podobu ulice podél říčky Kamenice, kde se tržnice nachází, zkultivovat. Obchodníci museli některé stánky zmenšit. Jejich části totiž zabíraly obecní chodník a úřad prodejcům užívání neprodloužil.