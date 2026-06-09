Tragédie na Litoměřicku. Po čelním střetu s autem zemřela cyklistka

Nehoda se stala krátce po 15. hodině na silnici III. třídy mezi obcemi Lukov a Milešov. Cyklistka se tam ze zatím nezjištěných příčin čelně srazila s protijedoucím osobním autem.
Na místo okamžitě vyrazily složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři ženě ihned poskytli první pomoc, ale její zranění byla příliš vážná.
„I přes okamžitě poskytnutou první pomoc podlehla na místě následkům zranění,“ uvedla mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová.
Co přesně bylo příčinou této tragické čelní srážky a který z řidičů pochybil, policisté v současné době zjišťují. Kriminalisté okolnosti nehody vyšetřují.
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