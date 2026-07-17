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Deset kilo drog a milion v hotovosti. Ústečtí celníci zadrželi dva dealery

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  17:24

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Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti. | foto: Celní správa ČR

Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich téměř deset kilogramů drog včetně heroinu a kokainu a také víc než milion korun.

Na sociální síti X to v pátek oznámila Celní správa ČR, víc informací zatím nechce zveřejnit, dodala. Není tak jasné ani to, kde celníci obchodníky s drogami zadrželi.

Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti.
Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti.
Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti.
Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti.
4 fotografie

„Metamfetamin, heroin a kokain o celkové hmotnosti 9904 gramů objevili ústečtí celníci ze Sekce pátrání a dohledu při domovních prohlídkách,“ napsala celní správa. Informaci doplnila fotografiemi sáčků s bílou látkou a s desítkami stoeurových bankovek.

„Další informace nebudou prozatím k případu poskytovány,“ doplnila celní správa.

Případy obchodování s drogami jsou v Ústeckém kraji relativně časté. Loni v dubnu kriminalisté obvinili 26 lidí, kteří se podíleli na obchodování s drogami, především heroinem a pervitinem, nejen v Ústeckém kraji. Hlavnímu organizátorovi se ale tehdy podařilo před zásahem policie odjet do zahraničí. Letos na jaře policie obvinila osm lidí kvůli obchodu s pervitinem za stovky tisíc korun na Chomutovsku a Mostecku.

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