Podle magistrátu patří Ústí nad Labem mezi krajská města s nejnižším podílem obecních bytů v Česku. Radnice proto plánuje doplnit do roku 2045 městský bytový fond o další přibližně tři tisíce bytových jednotek určených pro dostupné nájemní bydlení.
Byty chce získávat vlastní výstavbou, nákupem nemovitostí i spoluprací se soukromými investory.
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„Na celém dokumentu jsme pracovali více než rok, kdy byl konzultován se všemi městskými obvody, ty k tomu poslaly připomínky. Ty byly zapracovány a bylo dohodnuto, že současný bytový fond zůstává v jejich majetku. Udělají se ale jednotná pravidla pro přidělování bytů a jednotná správa,“ uvedla radní Eva Fialová (ANO).
Mezi prvními zvažovanými lokalitami pro novou výstavbu jsou ulice Na Nivách či části Severní Terasa nebo Krásné Březno.
Podle náměstkyně primátora Věry Nechybové (nez.) se při plánování nové výstavby ukazuje zájem především o větší byty vhodné pro rodiny s dětmi. „Přehodnotili jsme svou představu, mapujeme potřeby mladých rodin, které požadují byty větší rozlohy – minimálně 2+1, ale ideálně 3+1,“ uvedla.
Už nyní pak běží projekt přestavby bývalého rektorátu v ulici Hoření, kde by mělo vzniknout přibližně 67 městských bytů. Pokud se podaří dodržet současný harmonogram, první nájemníci by se mohli nastěhovat kolem roku 2028.
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Město zároveň připravuje rekonstrukci dvou bytových domů v části Předlice, které jsou v jeho majetku. Po opravách by měly sloužit například zdravotníkům, učitelům nebo mladým rodinám.
Rozšíření městského bytového fondu má vyjít na tři miliardy korun, přičemž do částky jsou zahrnuty i projekty, které mají být realizované společně se soukromými investory. Podle Nechybové chce město záměr financovat s využitím půjčky od Evropské investiční banky.
Na konci loňského roku bylo v bytovém fondu Ústí 700 bytů.