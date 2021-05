Manželé zachraňují starý mlýn. Takovou krásu nenecháme spadnout, řekli si

„Z okna domu mého tchána jsem koukal přes ulici na zříceninu s propadlou střechou, z níž už vyrůstaly stromy. Řekl jsem si, že nemůžeme přece tak krásnou stavbu nechat spadnout a že ji musíme koupit,“ začíná své vyprávění Tomáš Jílek s tím, že díky tomu, že už měl předchozí zkušenosti s přestavbou historické stavby, věděl, co taková rekonstrukce obnáší.

A přestože mu lidé z okolí říkali, že je blázen, měl během následujících čtrnácti dnů domluvený prodej stavení. Samotná rekonstrukce mlýna, jehož kořeny sahají do roku 1740, zabrala více než čtyři roky a manželé ji financovali z úspor.



„Vím, že ta investice není za našeho života návratná. Dům však na hodnotě určitě neztratí,“ nelituje Tomáš Jílek svého rozhodnutí.

Na úplném začátku Jílkovi ani netušili, co s tak velkou stavbou. Dům má tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, a pokud by ho celý nevyužívali, prostor by opět chátral. I proto se rozhodli mlýn, vedle bydlení pro sebe a blízkou rodinu, využít i jako penzion a vybudovat v něm apartmány k pronájmu.

Poslední majitel si topil trámy

V budově, která od padesátých let minulého století chátrala, však bylo potřeba předělat úplně všechno. Jako první musela přijít na řadu střecha. Poslední majitel mlýna totiž některé části krovu odřezal a trámy si topil. Jeho zásahy tak po roce 2000 napomohly k propadu střechy a zřícení částí zdí.

Kvůli nestabilní čelní stěně, která byla nebezpečná pro nedalekou komunikaci, hrozila jeden čas mlýnu i úplná demolice. Tím, že do stavby Jílkovi investovali pouze vlastní peníze, snažili se nešetřit na kvalitních materiálech a hlavně na kvalitním provedení prací, které mají zaručit, že mlýn tu zůstane stát i pro budoucí generace.

Passtreicherův mlýn Podle historických zpráv býval největším ze 14 mlýnů, které v minulosti na Homolském potoce fungovaly. První zmínky pochází z roku 1740. Později stavbu tvořily dvě mlýnice, dosahovala úctyhodných rozměrů 22 × 66 metrů. Prostřední část, kde byla stodola, se však již nezachovala.

O důležitosti mlýna vypovídá i to, že jedna z místností byla vysvěcena jako kaple. Sloužily se tu pravidelné bohoslužby, konaly křty či pohřby pro obyvatele Suletic, pod něž Byňov spadá, které vlastní svatostánek neměly.

Aktivně se v mlýně mlelo do roku 1935. Od 50. let 20. století už jen chátral.

Ostatně právě díky dokonalé práci původních stavitelů budova přežila až do dnešních dnů. Rekonstrukce například odhalila, že kamenné zdi jsou precizně poskládané převážně nasucho. V patě domu mají mocnost až 120 centimetrů, v patře pak osmdesát.



O šikovnosti předků vypovídá i to, že nepřesnost na 22 metrů dlouhé zdi byla po zaměření laserem pouze kolem dvou centimetrů, nebo že více než čtyřicet oken mělo úplně stejný rozměr.

Během rekonstrukce se Jílkovi seznámili také s rodinou Hanlových, která musela z mlýna po 2. světové válce odejít do Německa. „Sami nás v průběhu rekonstrukce kontaktovali a od té doby zde i několikrát byli,“ pokračuje Tomáš Jílek.

Na konečném výsledku se manželé podíleli společně. Tomáš Jílek, i díky svým zkušenostem z investiční výstavby, dozoroval a zajišťoval technické věci kolem rekonstrukce. Jeho žena Michala si pak vzala na starost estetickou stránku, mimo jiné navrhovala design všech interiérů. „Oba jsme chtěli hlavně zachovat charakter a ducha celé stavby,“ zdůrazňuje Michala Jílková.

Všechny historické prvky, které šly zachovat, proto v budově zůstaly. Nechybí tu však ani moderní architektonické lahůdky, jako například prosklené části podlahy chodby v patře, které propouštějí světlo do přízemí.

Suť z domu posloužila na zahradě

Velkou výzvou byla i okolní zanedbaná zahrada, která čítá přes sedm tisíc metrů čtverečních, kus přecházel i v bukový les. Například veškerá suť z domu posloužila k úpravám terénu. Na zahradě našly uplatnění jako posezení i velké pískovcové bloky, které byly původně součástí podlahy chlévů.

S pomocí profesionálů tu Jílkovi nechali vysadit kolem deseti tisíc rostlin. Stihli upravit i koryto potoka, který zahradou protéká, či odbahnit jeden z rybníků, který byl zdrojem vody pro mlýnské kolo, jehož obnova je dalším cílem Tomáše Jílka. Zatím se mu podařilo zachránit takzvanou jalovou část náhonu, kudy voda odcházela z mlýna pryč, jejíž součástí je i průchozí klenutá štola zhruba šest metrů pod zemí.

Termín, kdy by chtěli mít hotovo, si Jílkovi radši nedávají. To, že se jim podařilo nenásilně a s vkusem zachránit notný kus místní historie už teď, dokazuje i to, že spousta projíždějících cyklistů či vozů u mlýna přibrzdí a lidé si stavbu prohlížejí.