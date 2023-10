Barák neprodám ani za 30 milionů. Lidé nechtějí opouštět domy kvůli lithiu

„Připravujeme opatření, která eliminují případné negativní dopady provozu. Pokud by se to nepovedlo, což se může stát, jsme připraveni situaci řešit. Jednou z možností je výkup domů v osadě Dukla. Týká se to zhruba sedmnácti domů,“ uvedl ředitel.

Výkup ale nebude jednoduchý. O tom, že by svůj dům prodal, nechce ani slyšet například Josef Burianec. „Náš dům tady stojí od roku 1953, bydlím v něm téměř padesát let. Dům neprodám, i kdyby mi nabízeli dvojnásobek odhadní ceny. Kam bych šel? Do paneláku? Jsem proti výkupu i proti stavbě zpracovatelského závodu,“ říká rozhořčeně.

„Neprodám, ani kdyby mi nabízeli 30 milionů. Pro mě to vůbec nepřichází v úvahu,“ říká před svým domem také Pavel Čoček.

Prodat svůj dům nechce ani Jitka Pacandová, v osadě Dukla bydlí 60 let. „Je to pro nás katastrofa. Nevíme, co bude, nikdo s námi nemluvil. Že to tady chtějí vykoupit, se dozvídáme z médií nebo od lidí z osady,“ popisuje obavy. „Nikam do paneláku bych nikdy nešla, tohle je moje všechno. Kdyby nám zaručili, že hluk a prašnost budou v daných mezích, zůstanu tady,“ dodává.

„Stěhovat se rozhodně nechceme,“ přidává se Lucie Hostková. V osadě Dukla se před třiceti lety narodila a nedávno si tady s manželem pořídili dům, který kompletně zrekonstruovali. „Pořád ještě není jistota, že tady zpracovatelský závod bude skutečně stát. O případném výkupu žádné informace nemáme, takže jsme ani nepřemýšleli nad tím, kolik bychom za něj chtěli,“ vysvětluje.

Mezi místními koluje neověřená informace, že majitelé za svoje domy dostanou od firmy Geomet dvojnásobek odhadní ceny. „Když bude dobrá nabídka, vezmu ji. Koupím parcelu jinde a postavím nový dům. Nemám s tím problém,“ říká Jiří Maršíček.

Mezi lidmi z Dukly je to spíš výjimka. Ale i on poukazuje na to, že mají informace „z druhé ruky“. „Nikdo s námi nejednal a zatím ani není jisté, že tady zpracovatelský závod skutečně postaví. Nechám si sám udělat odhad domu, abych věděl, v jakých relacích se ceny pohybují,“ dodává Maršíček.

O možném výkupu rodinných domů na Dukle nemají žádné informace ani starostové obcí, kterých se těžba a zpracování lithia týká. „Jednání společnosti Geomet a ČEZ vnímáme jako neseriózní. Na pracovní skupině s panem hejtmanem bylo Geometem slíbeno přezkoumání alternativ místního zpracovatelského závodu a zhodnocení dopravy vytěžené rudy po železnici. Přitom minulý týden zástupci těžařů zmínili průmyslovou zónu v Újezdečku jako definitivní pro umístění zpracovatelského závodu. A že jsou i ochotni vykoupit dotčené nemovitosti na Dukle. Navíc avizovali, že doprava po železnici po Moldavské horské dráze není reálná. Řekli to pouze novinářům, my to od nich nevíme,“ poznamenal starosta Dubí Jiří Kašpar (PRO Dubí).