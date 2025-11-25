Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Miroslava Strnadová
  14:50
Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v záchranné stanici Falco uhynul. Pták se nyní stane cenným exponátem v přírodovědné expozici.
Fotogalerie

Nalezený buřňák severní | foto: archiv Záchranné stanice Falco

„Měli jsme ho v péči skoro tři týdny. Nabral váhu a vyvíjel se dobře, ale jednoho dne se prostě neprobudil,“ uvedl Václav Tomšovský, vedoucí záchranné stanice Falco v Třebušíně na Litoměřicku.

Buřňák severní je typickým obyvatelem Atlantského oceánu a na území České republiky nebyl předtím nikdy pozorován. Zraněného jedince našli lidé letos 9. října u železniční trati v Děčíně.

Zvířecí záchranáři jej následně převezli do stanice na Litoměřicku. Tomšovský popsal, že péče byla mimořádná - přizpůsobili mu ubikaci včetně mořské vody, podávali mu speciální potravu, zajistili veterinární péči. „Udělali jsme vše, co jsme mohli. Přesto to vzdal,“ dodal Tomšovský.

Nalezený buřňák severní
Nalezený buřňák severní
Nalezený buřňák severní.
Takto vypadal buřňák severní po nálezu.
4 fotografie

Stanice byla kvůli léčbě a domlouvání možného scénáře jeho návratu k oceánu v kontaktu s řadou tuzemských i zahraničních odborníků.

Jako možnou příčinu úmrtí Tomšovský zmínil aspergilózu, onemocnění ptáků postihující dýchací cesty. „Způsobují ji plísně, které se u Atlantského oceánu nevyskytují a naopak v Čechách jsou běžné. Zároveň to mohla být i mrtvička nebo něco jiného,“ doplnil.

Zvíře se nyní stane muzejním exponátem, který bude sloužit jako důkaz prvního výskytu tohoto druhu v České republice.

