Senzace v Česku, poprvé se tu objevil buřňák severní. Musí ale bojovat o život

Miroslava Strnadová
  13:00
Čeští ornitologové a zvířecí záchranáři prožívají senzaci. U železniční trati v Děčíně byl nalezen vysílený a zraněný buřňák severní. Tento pták, původem od Atlantského oceánu, nebyl v České republice dosud nikdy pozorován. Zraněný jedinec nyní bojuje o život v záchranné stanici. V případě, že se uzdraví, plánují odborníci jeho transport zpět k oceánu.
Fotogalerie4

Nalezený buřňák severní | foto: archiv Záchranné stanice Falco

Buřňák severní je výhradně mořský pták, který tráví většinu času letem nízko nad hladinou. Na svá hnízda v norách na malých ostrůvcích se vrací pouze v noci. Jeho výskyt ve vnitrozemí je záhadou.

„Jak se mohl buřňák severní ocitnout stovky kilometrů nad pevninou, jasné není, ale v předchozích dnech jsou hlášena hned čtyři neobvyklá pozorování tohoto druhu z německých Východofríských ostrovů a Helgolandu,“ uvedl David Heyrovský, předseda Faunistické komise České společnosti ornitologické.

Unikátní nález se odehrál 9. října. Odborníci se domnívají, že buřňáka srazil vlak. „Nalezli ho nádražáci na kolejích v Děčíně a kontaktovali záchrannou stanici. Je varianta, že mohl do Děčína přijet vlakem, protože je to opravdu extrémně daleko. Může to znít neuvěřitelně, ale nedá se to vyloučit. Buřňáci si hledají v noci úkryt a mohl ho najít v Hamburku v nějaké škvíře na vlaku a do Děčína dojet,“ popsal ornitolog Petr Stýblo.

Pro zraněného ptáka dojeli do Děčína zvířecí záchranáři ze záchranné stanice Falco v Třebušíně u Litoměřic. Tady se mu intenzivně věnují, dostává léky a speciální krmení v podobě mořských ryb a také krill. „Když se k nám dostal, nevypadal dobře, nedokázal se postavit. Krmíme ho sondou,“ popsal vedoucí záchranné stanice Václav Tomšovský.

Podle něj je prognóza dobrá, ale pták nemá ještě vyhráno. „Buřňák přes víkend zesílil a vrátila se mu energie. Ale stále nevidí na jedno oko. Důležitý je pro něj teď klid,“ dodal Tomšovský s tím, že dnes vzácného pacienta čeká vyšetření ve specializované veterinární ordinaci.

Poznejte přírodu jinak. Miliardy ptáků se vydávají na svůj boj o přežití

Pokud buřňák svůj boj o život vyhraje, čeká záchranáře a ornitology složitý úkol: dopravit ho zpět k Atlantiku nebo alespoň Severnímu moři. Pokud by však pták zraněním podlehl, stane se muzejním exponátem, který potvrdí první doložený výskyt tohoto druhu na českém území.

Takto vypadal buřňák severní po nálezu.
Nalezený buřňák severní.
Nalezený buřňák severní
Nalezený buřňák severní
4 fotografie

Záchranná stanice Falco se v souvislosti s péčí o vzácného pacienta, která je spojena s nemalými náklady, obrátila na veřejnost s prosbou o finanční pomoc. Veřejnost může stanici podpořit zasláním daru na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi.

Výskyt buřňáka severního znamená pro českou faunu zápis 405. ptačího druhu do oficiálního seznamu. Připomíná to situaci před dvěma lety, kdy se díky záchranné stanici v Rudě podařilo prokázat 404. ptačí druh – stal se jím buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Schválili mu lékárnu, otevřel kebab. Lidé i úřady marně bojují s nelegálním bistrem

Premium

Obyvatelé bytového domu v Mostě už déle než rok bojují proti nelegální provozovně rychlého občerstvení s kebabem, která se nachází v přízemí objektu. Spor s majitelem vyústil v sérii žalob, trestních...

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025,  aktualizováno  12:38

Z Ústí se pakuje i Kennedy. Kouč postrádá energii, manažer uklidňuje: Nehoří stodola

Nepovedený rozjezd basketbalové Slunety do ligové sezony odnesl už druhý Američan. Po křídelníkovi Gloverovi se pakuje i pivot Shamarkus Kennedy. „Nemá takovou formu, jak jsme očekávali. Zkusili...

14. října 2025  7:58

Bývalý slávista Michajlov o šanci ve Spartě i Nedvědovi: Umí nastavit morálku

Na pnutí mezi Slavií a Spartou si nehraje. Martin Michajlov, jednička v brance prvoligových hokejových Litoměřic, si po sešívaném dresu zkouší i rudý. A ukazuje, že nikdy není pozdě: pořádného debutu...

13. října 2025  20:34

Gloriet už není strašidelná kulisa. Obec mění barokní klenot Českého středohoří

Nenápadná, ale mimořádně krásná stavba v zajímavé části Českého středohoří, Milešovský gloriet, znovu získává svůj lesk. Ještě před několika lety působil pavilon v milešovském zámeckém parku spíše...

13. října 2025  17:04

Při střetu aut uhořel řidič. Trest vězení neplatí, soud znovu vyslechne znalce

Okresní soud v Chomutově znovu projednává nehodu z prosince 2020, při které po nárazu do protijedoucího vozu uhořel řidič. Zdrogovanému šoférovi druhého vozu, jehož obžaloba označila za viníka, loni...

13. října 2025  13:07

Brácha v NHL? Letos si čuchne. A jednou třeba spolu, sní Badinka

Na nějaký čas se cesty hokejových dvojčat Badinkových rozdělily. Obránce Dominik vyhlíží na farmě Caroliny premiéru v NHL, útočník Daniel se usazuje v elitní formaci prvoligových Pirátů. A věří, že...

13. října 2025  10:11

Do Krušných hor se vrátili další dva rysi, před vypuštěním absolvovali výcvik

Dva nové obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam vypustili samce a samici rysa karpatského. Učinili tak v rámci projektu ReLynx Saschen, jehož cílem je posílit středoevropskou populaci těchto...

13. října 2025  9:35

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

Olomoucko uspělo potřetí v řadě, v Ústí ho táhl třicetibodový Andre

Basketbalové Olomoucko zvítězilo v dohrávce 5. ligového kola v Ústí nad Labem 79:72 a po úvodních dvou porážkách si v soutěži připsali třetí výhru za sebou. Třiceti body se na tom podílel americký...

12. října 2025  20:36

Schválili mu lékárnu, otevřel kebab. Lidé i úřady marně bojují s nelegálním bistrem

Premium

Obyvatelé bytového domu v Mostě už déle než rok bojují proti nelegální provozovně rychlého občerstvení s kebabem, která se nachází v přízemí objektu. Spor s majitelem vyústil v sérii žalob, trestních...

12. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější...

12. října 2025  12:34

Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Premium

Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.