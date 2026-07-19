Vojenský objekt vybudovaný v letech 1937–1939 jako součást československého pohraničního opevnění určeného k obraně republiky stojí na atraktivním místě – na okraji lesního porostu. Je odsud výhled na architektonicky zajímavou vyhlídkovou věž, která se tyčí nad městem Kryry. V okolí je několik dalších řopíků. Právě lokalita přilákala zájemce, kteří rozpoutali cenovou bitvu.
O netradiční historickou stavbu projevili zájem dva účastníci aukce, kterou uspořádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Během ní padlo celkem 39 příhozů, díky nimž se vyvolávací cena vyšplhala na konečných 230 tisíc korun.
Částka přitom začínala na 70 tisíc korunách. „Hodně jsem o bunkr stál, nachází se na pěkném místě,“ řekl nový vlastník objektu Štěpán Čurda z Kryr.
Na jakou částku byl ochotný jít, neprozradil. Atraktivní umístění řopíku chce využít. „Plánuji tam zážitkové ubytování,“ zmínil. Nejdříve však k tomu bude muset bunkr uzpůsobit a hlavně zabezpečit, mimo jiné je potřeba pořídit dveře. Zajímavý zážitek zamýšlí nabídnout turistům od příštího roku.
O řopíky je zájem
Aukce ukázala, že zájem o československé předválečné opevnění v Česku neopadá.
ÚZSVM přebírá tyto specifické nemovitosti od ministerstva obrany jako nepotřebný majetek. Podle mluvčí ÚZSVM Michaely Tesařové je dlouhodobě o tyto stavby vysoký zájem. Ročně se v jeho nabídce objeví desítky takových objektů. „Novými majiteli se většinou stávají fyzické osoby, mnohdy nadšenci do vojenské historie,“ podotkla mluvčí.
Aktuálně se lidé mohou zapojit do šesti elektronických aukcí řopíků na Lounsku, Českolipsku a Opavsku, o dalších dvou objektech se mohou dozvědět přes webové stránky obcí a krajů.
O vojenské památky mívají zájem také samosprávy nebo spolky, kterým úřad za splnění zákonných podmínek převádí majetek často i bezúplatně. V Ústeckém kraji takto v minulosti získalo dva bunkry u Chomutova bezplatně známé muzeum Na Kočičáku, které je využilo pro rozšíření své naučné stezky.
Někdy to jde i zdarma
„Roudnice nad Labem zase zdarma získala bunkr pro potřeby Muzea československého opevnění. Naopak město Mimoň v sousedním Libereckém kraji před časem dva řopíky odkoupilo za 170 tisíc korun,“ vyjmenovala Tesařová.
Ceny řopíků v aukcích jsou rozmanité. Pohybují se od několika tisíc až po stovky tisíc korun. Rozhoduje především stav objektu, jeho dostupnost a to, zda k němu patří i pozemek pod stavbou. Když se sejde atraktivní lokalita s vlastním pozemkem, padají u historických betonových pevnůstek rekordy.
V regionu to není poprvé, co cena vyletěla prudce nahoru. „Například u řopíku v Mradicích na Lounsku byla vyhlašovaná cena 97 400 korun po 66 příhozech navýšena na téměř 259 tisíc korun,“ připomněla mluvčí úřadu.
Obrovský zájem vyvolal v minulosti také řopík v Kračíně na Plzeňsku, jehož konečná cena 307 tisíc korun patří k nejvyšším za tzv. lehký opevněný objekt. Úřad v minulosti také prodal tzv. těžké opevnění v Šilheřovicích na Opavsku, a to za bezmála půl milionu korun