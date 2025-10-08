VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí

Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. V rámci toho zveřejnili také videa z místa, díky kterým je možné si naleziště detailně prohlédnout.

Kvůli nálezu pozůstatků nejméně 19 mamutů srstnatých a dalších zvířat a nástrojů ze starší doby kamenné se zpozdí a prodraží výstavba Justičního paláce ve čtvrti Bukov. Nový termín dokončení prací je září 2028.

Paleolitické naleziště objevené před rokem se zařadilo mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. Webová stránka mamutiusti.cz nabízí ucelený pohled na lokalitu, jejíž nálezové bohatství přináší svědectví o životě lovců mamutů na sklonku doby ledové. Vedle kosterních pozůstatků mamutů archeologové našli kosti srstnatých nosorožců, sobů, koní i kamenné nástroje a ohniště.

Archeologové na místě nálezu mamutích pozůstatků na stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem (listopad 2024)
Archeologové nalezli v Ústí nad Labem na místě budoucího Justičního paláce staré tábořiště lovců mamutů. Pokrývají ho tisíce kostí a jejich části z desítek ulovených zvířat. Výzkum provádí Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.
Součástí webu je interaktivní 3D model naleziště, který umožní prozkoumat odkryté plochy, přiblížit si nálezy, jako jsou mamutí kly, kosterní pozůstatky, ohniště nebo kamenné nástroje. Nechybí fotografie, informace o výzkumu ani popis života v paleolitu.

„Naším cílem bylo vytvořit nejen digitální archiv výzkumu, ale i přístupné a atraktivní prostředí pro veřejnost. Vznikl tak moderní nástroj, který propojuje vědu s popularizací a vzděláváním,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Petr Lissek, ředitel Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

V Ústí našel obří skládku mamutích kostí. Do smíchu mi nebylo, líčí archeolog

S postupujícím zpracováním dat a analýz budou přibývat odborné publikace, konferenční prezentace i další rozšiřující materiály. V plánu je interaktivní 3D průvodce, který by návštěvníkům umožnil vyhledávat a identifikovat jednotlivé nálezy podle tematických vrstev. Uvažuje se o vytvoření 3D virtuální reality krajiny Bukova v době ledové, která by přiblížila podobu tehdejší přírody a způsob života předků.

Ústečtí historici mají zájem o to, aby se nález nějakým způsobem v budoucnosti prezentoval v samotné soudní budově. Kvůli nálezu se termín zprovoznění areálu, kde bude okresní a krajský soud, státní zastupitelství, probační a mediační služba a další úřady, posunul z března 2027 na září 2028.

Záchranný archeologický výzkum má také zásadní dopad na cenu díla. Předpokládaná hodnota navýšení původní ceny 2,25 miliardy korun je v souvislosti s nálezem podle ministerstva spravedlnosti 190 milionů. Vedle toho podle ministerstva cenu zvednou příprava podchodu, bateriové úložiště a napojení na datové centrum Ústeckého kraje.

