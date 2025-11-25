Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň policistům naservírovali luxusní důkazní materiál – jedna z dívek v automobilu si totiž všechno natáčela na mobil.

Dopravní policisté chtěli v Budyni nad Ohří zkontrolovat vozidlo BMW. Vůz pro ně totiž není neznámý. Naopak. „Podle jejich místní znalosti je často spojovaný s kriminálně závadovými osobami,“ poznamenal policejní mluvčí David Novák.

Když hlídka vyzvala řidiče k zastavení, automobil najednou prudce zrychlil. Odstartovala tak honička, kdy BMW místy ujíždělo až 140kilometrovou rychlostí. Před vytrvalými policisty nicméně nakonec zastavilo. Policie nyní ze zásahu zveřejnila videozáznam.

„Policisté zjistili, že na místě řidiče sedí mladá žena, zatímco na zadních sedačkách vozidla se nachází muž vedený jako kriminálně závadová osoba, který navíc držel čtyři platné zákazy řízení,“ uvedl mluvčí Novák. Další dívka seděla na místě spolujezdce.

Muži se za jízdy vystřídali v řízení, jeden měl zákaz, druhý pervitin

Jak se ukázalo, trojice se pokusila zmást policisty tím, že si za jízdy vyměnila místa. K rozhodujícím důkazům přispěla nečekaná skutečnost – v mobilním telefonu jedné z dívek policisté našli video z celého pronásledování, které si sama natáčela. Záznam jasně ukazoval průběh jízdy i to, kdo skutečně řídil.

„Pod tíhou důkazů se trojice ke svému jednání nakonec přiznala. Muž, který vozidlo řídil navzdory vícečetným zákazům řízení, je tak podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ doplnil Novák.

