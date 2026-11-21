Stovky lidí v Brozanech nad Ohří na Litoměřicku kritizují zhoršenou bezpečnostní situaci v městysu. Souvisí podle nich s opakovanými incidenty, do nichž jsou prý zapojeni problémoví lidé žijící v areálu několika bytových domů. Více než tři stovky obyvatel z celkových zhruba 1 300 proto už podepsaly petici za vyřešení situace, v níž se bojí o bezpečnost.
„Dlouhodobě sem jezdí policie, aby zde řešila různé incidenty,“ říká autor petice Stanislav Trnka. Dodává, že problémoví nejsou všichni sociálně slabí z bytů, potížistů však podle něho přibývá.
Jsem majitel a mám řádně uzavřené nájemní smlouvy. Za chování nájemníků ale nezodpovídám.