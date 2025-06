„Přišlo k nám okolo tisíce lidí a nasbírali si téměř tři tuny jahod a víc než tunu brambor, další tunu jahod si lidé koupili ve stánku na farmě,“ říká Kristýna Rohlíčková, majitelka Farmy Jahodárna Brozany nad Ohří.

Otevřeno tu měli mít od sedmi do dvanácti hodin, nadšených sběračů ale přijelo tolik, že jahodárna musela samosběr ukončit dříve, než původně plánovala. Nyní je potřeba počkat, než další plody dozrají. Kdy opět začne samosběr, jahodárna v této chvíli ještě neví.

„Nyní napršelo a my potřebujeme, aby jahody dozrály. Podle současné předpovědi má ale ještě pršet. Plánujeme samosběr někdy ke konci týdne, ale ještě není možné říci, kdy přesně. Když naprší a je bláto, nemůžeme lidi pustit do pole. Navíc se po dešti jahody nacucají vodou a nejsou tak dobré. Musíme počkat až půda trochu vyschne a jahody dobře dozrají, aby si lidé mohli nasbírat dobré a chutné plody,“ doplňuje Rohlíčková.

Jahody si v Brozanech mohou lidé nasbírat buď do vlastních nádob, nebo si za 30 korun zakoupit košíček. Před zahájením samosběru si nádoby musí nechat převážit a pak mohou vyrazit na pole. Limit, kolik kilogramů jahod si lidé mohou nasbírat, tu nemají. Za kilogram nasbíraných červených plodů pak zákazníci zaplatí 89 korun.

Lidé, kteří v neděli na první letošní samosběr nepřijeli v otevírací hodinu nebo krátce po ní, museli absolvovat čekání v dlouhé frontě. Pohled na řadu čekajících některé zákazníky odradil, jiní čas využili k seznamování. „Fronta nevadila. Hezky jsme si tam popovídali. Já se například setkala s lidmi až z Varnsdorfu,“ poznamenává paní Marie.

Ani rodinu pana Jiřího čekání na slunci neodradilo. Do Brozan si pro jahody nepřijel poprvé a tvrdí, že se vyplatí si na ně počkat. „Je to něco úplně jiného než jahody z obchodu. Když chceme čerstvé a dobré, musíme pro to něco udělat,“ popisuje.

Cena za kilogram vlastnoručně nasbíraných jahod se letos v různých jahodárnách pohybuje od 70 do 120 korun. Loni bylo rozmezí o deset korun nižší.