V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže

„Krytá stání jsou tvořena mohutnými železobetonovými plováky vyplněnými polystyrenem a ocelovou konstrukcí s plechovým opláštěním, která zajistí pohodlný přístup k plavidlům za každého počasí. Každá z garáží váží kolem 100 tun a představují tak dosud největší krytá stání, která jsou k podobným účelům v republice k dispozici,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.
Státní podnik novým krytým stáním v Brné navazuje na obdobné plovoucí garáže pro policejní služební plavidla, která v loňském roce zprovoznil v Nymburce a v Praze.
„Kompletace vlastních garáží v Ústí nad Labem nebyla pro zhotovitele jednoduchým úkonem. Konstrukce zastřešení i plováky byly vyrobeny v externích dílnách a po souši dovezeny do přístavu Vaňov. Tam byly ve dvou fázích postupně spuštěny na vodu a přímo na řece zkompletovány. Jednalo se o největší pontony, které byly doposud pro Ředitelství vodních cest vyrobeny,“ přiblížil ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.
Celá akce musela podle zástupce zhotovitele proběhnout v přístavu Vaňov, kde je vhodný přístup k Labi i potřebné zázemí. „Proto nemohly být garáže montovány přímo v Brné,“ sdělil Daniel Boďa ze zhotovitelské firmy Metrostav DIZ.
Nové policejní garáže rozšíří kapacitu stávajícího stání a zvýší bezpečnost při vyvazování i manipulaci s plavidly. „Umožní celoročně komfortní a efektivní využívání plavidel určených pro dozorovou a zásahovou činnost policie na Labi. Význam poříčních oddělení Policie ČR stoupá s nárůstem počtu rekreačních lodí na našich tocích, a zejména v letních měsících, kdy se v okolí řek pohybuje více lidí,“ poznamenal krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.
Nové stání bude tvořit dvojice krytých garáží, každá pro dvě plavidla o délce přes 10 metrů a šířce stání 4 metry včetně kotvení do břehu odolávajícímu i největší možné povodni. Součástí bude i zdvihací zařízení s nosností 10 tun pro pravidelnou kontrolu a údržbu lodí. Policie bude garáže využívat nejpozději na konci tohoto roku. Práce začaly letos na jaře.
Náklady na stavbu jsou vyčísleny na 36,7 milionu korun bez DPH a financuje je Státní fond dopravní infrastruktury.